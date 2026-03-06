Trump asegura que no habrá acuerdo con Irán salvo una ‘rendición incondicional’

Después de eso, habrá trabajo en conjunto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no habrá un acuerdo con Irán salvo uno que contemple la “rendición incondicional” del país persa.

A través de una publicación en redes sociales, Trump aseguró que una rendición de Irán llevará a que el país elija nuevos “grandes y aceptables líderes”, con quienes, aseguró, será posible trabajar en favor del “gran futuro” de esta nación.

Trump aseguró que, cuando haya un nuevo liderazgo en Irán, Estados Unidos trabajará en conjunto con él para “sacarlo del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca antes”.

El republicano concluyó que, con intervención de Estados Unidos, Irán “tendrá un gran futuro”.

No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL. Después de eso, y tras la selección de un líder(es) GRANDE(S) y ACEPTABLE(S), nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



[Haremos a Irán] económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca antes. IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. “HAGAMOS A IRÁN GRANDE OTRA VEZ (MIGA)” Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth Social



El jueves, Donald Trump manifestó su intención de influir en la elección de un nuevo líder en Irán, después de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo, en el ataque que Estados Unidos e Israel ejecutaron contra Irán, el pasado sábado.

Trump aseguró que Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, no es una opción aceptable para dirigir Irán.

“El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, dijo en entrevista con el medio Axios.

El ataque contra Irán, que siguió a meses de tensiones con Estados Unidos, desencadenó un intercambio de conflictos entre el país persa e Israel y vecinos aliados de Washington, lo cual ha desestabilizado la región.

