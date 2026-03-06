Washington exige influir en sucesión del próximo poder supremo de Irán

El humo se eleva después de los ataques en los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que desea participar en la designación del próximo líder supremo de Irán, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra el país persa desde hace siete días. El magnate expresó su rechazo al posible ascenso de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros bombardeos del conflicto.

En una entrevista telefónica con el medio digital Axios, el republicano consideró que el hijo del líder supremo no representa una opción aceptable para el futuro político iraní. “El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”, afirmó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones se producen mientras la región vive una escalada militar tras la ofensiva iniciada por Washington y Tel Aviv el pasado sábado, a la que Teherán ha respondido con ataques contra territorio israelí, bases estadounidenses y objetivos en países de la región.

Donald Trump citó como precedente la situación ocurrida en Venezuela, donde una operación militar ordenada por su administración capturó al entonces presidente Nicolás Maduro. Tras ese operativo, el magnate respaldó a Delcy Rodríguez para encabezar la transición política en el país sudamericano.

Desde entonces, el republicano ha elogiado públicamente la labor de la funcionaria al frente del gobierno interino y su cooperación con Washington. Al trasladar ese modelo a Irán, el presidente de Estados Unidos sugirió que su país debería influir en la elección del próximo dirigente. Durante la entrevista con Axios, Trump volvió a cuestionar la posibilidad de que Mojtaba Jameneí suceda a su padre al frente de la República Islámica. “Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, sostuvo.

También advirtió que, si el hijo del ayatolá continúa con la misma línea política de su padre, Washington podría verse obligado a intervenir nuevamente en el futuro. Según él, ese escenario obligaría a Estados Unidos a atacar al país persa otra vez “en cinco años”.

De acuerdo con la Constitución iraní, el líder supremo es designado por mayoría simple de la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos en votaciones populares cada cuatro años. Sin embargo, el nombre de Mojtaba Jameneí ha ganado fuerza en los últimos días como posible sucesor debido a su influencia dentro del aparato político y su cercanía con la Guardia Revolucionaria.

REACCIONES INTERNACIONALES. Las declaraciones de Trump también han generado interrogantes sobre los objetivos reales de la ofensiva militar en curso. Analistas y funcionarios se preguntan si Washington y Tel Aviv buscan únicamente modificar las políticas iraníes o si el objetivo final es provocar un cambio de régimen en Teherán.

Asimismo, el magnate abrió un nuevo frente diplomático al criticar públicamente a aliados europeos por su postura ante el conflicto. En una entrevista con el New York Post, calificó a España como una nación “perdedora” y cuestionó la posición del gobierno de Pedro Sánchez por no respaldar la campaña militar contra Irán. “Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora”, declaró Trump, quien también acusó al país europeo de ser “muy hostil” a la OTAN debido a su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta el 5.0 por ciento de su producto interno bruto.

Las críticas también alcanzaron al primer ministro británico, Keir Starmer, a quien el mandatario estadounidense reprochó su postura frente a la ofensiva militar. Lamentó que el Reino Unido no autorizara inicialmente el uso de sus bases para las operaciones contra Irán y afirmó que esperaba un respaldo automático de Londres.

En respuesta, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, señaló que su país no puede aceptar “el desprecio” con el que Donald Trump se refiere a España y defendió que el uso de la fuerza sólo debe producirse bajo amparo del derecho internacional y con respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto, desde Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que su país está preparado para enfrentar una posible invasión terrestre estadounidense. En una entrevista con NBC News, el diplomático rechazó cualquier negociación con Washington y sostuvo que los ataques recientes han destruido la confianza para futuros diálogos.

“No vemos ninguna razón para negociar con Estados Unidos”, afirmó Araghchi, quien aseguró que su país no ha solicitado un alto al fuego pese a la ofensiva militar en curso.

El conflicto, que ya se extiende por varios frentes en la región, mantiene en alerta a la comunidad internacional mientras se intensifican los ataques y las tensiones políticas sobre el futuro del liderazgo en Irán.

Guerra golpea Irán y Líbano

INTENSOS ATAQUES aéreos de Israel impactaron la madrugada de este viernes las capitales de Irán y Líbano, mientras EU aseguró haber destruido un portadrones iraní.

El ejército israelí anunció el inicio de una ofensiva a gran escala contra Teherán. Testigos reportaron explosiones intensas que sacudieron viviendas, mientras en la ciudad iraní de Kermanshah se registraron detonaciones cerca de bases de misiles. Según Israel, la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores iraníes ya han sido destruidos.

Irán respondió con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Baréin, países que albergan fuerzas estadounidenses, sin víctimas. El Comando Central de EU informó que atacó al portadrones iraní IRIS Shahid Bagheri, que quedó en llamas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que las operaciones “están a punto de aumentar dramáticamente”.

Irán golpea petrolero de EU.

Ayer, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado un petrolero de Estados Unidos en el norte del Golfo Pérsico, asegurando que el buque quedó en llamas tras el impacto. El cuerpo militar indicó en un comunicado que la acción fue realizada por su fuerza naval durante la madrugada del jueves. Asimismo, mandos militares iraníes sostuvieron que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo control de la República Islámica y advirtieron que las embarcaciones que no respeten los protocolos de tránsito “podrían ser atacadas o hundidas”. El general Kiumars Heidari señaló que, en tiempos de guerra, las normas de navegación estarán sujetas a supervisión iraní. Sin embargo, la misión iraní ante la Organización de las Naciones Unidas negó que el paso marítimo haya sido cerrado y calificó esas versiones de “infundadas y absurdas”, al insistir en que el país respeta la libertad de navegación. Por su parte, la Organización Marítima Internacional advirtió que alrededor de 20 mil marineros y 15 mil pasajeros permanecen bloqueados en la región. Desde el inicio de los ataques contra Irán, la organización contabilizó siete incidentes en la zona, con dos muertos y seis heridos.

Ataques a Irán cuestan millones.

Las primeras 100 horas de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán han generado un gasto estimado de 3 mil 700 millones de dólares, equivalente a más de 890 millones diarios, de acuerdo con un análisis del Center for Strategic and International Studies publicado ayer. El informe señala que menos de 200 millones corresponden a costos operativos ya contemplados en el presupuesto del Pentágono. El resto, alrededor de 3 mil 540 millones de dólares, requeriría financiamiento adicional del Departamento de Defensa mediante una asignación suplementaria u otro proyecto legislativo. Los analistas explicaron que la mayor parte del gasto proyectado se concentra en la reposición de municiones, en un contexto de preocupación por las reservas de interceptores tanto de Estados Unidos como de sus aliados. También se consideran las pérdidas de equipo militar, incluidos tres cazas F-15 fighter jet derribados en un incidente de fuego amigo ocurrido en Kuwait. El reporte advierte que el costo total podría variar dependiendo de factores como la intensidad de las operaciones, la efectividad de las represalias iraníes y un eventual cambio hacia municiones menos costosas.

Moscú se desmarca de guerra.

El Kremlin afirmó ayer que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y aseguró que Rusia actuará conforme a sus propios intereses frente a la escalada que sacude a Medio Oriente. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, sostuvo que Moscú no tiene capacidad para detener el enfrentamiento y que la responsabilidad recae en quienes iniciaron las hostilidades. “La guerra en curso no es nuestra guerra”, declaró el funcionario, quien reiteró que el Kremlin advirtió desde el inicio que cualquier confrontación podría provocar una desestabilización regional. Según Peskov, sólo los actores que comenzaron el conflicto pueden ponerle fin.

El portavoz explicó que el gobierno ruso priorizará reducir los efectos económicos derivados de las tensiones internacionales. “Debemos hacer lo que nos conviene y minimizar el impacto de las convulsiones globales”, señaló, al admitir que Moscú buscará asegurar su propio beneficio “por muy cínico que pueda parecer”. Asimismo, el ministro de Energía, Serguéi Tsivilev, afirmó que la cooperación económica con Irán continuará pese a la crisis.