Van 47 detenidos por caso del Rancho Izaguirre, pero faltan más: García Harfuch

A un año del hallazgo del centro de reclutamiento criminal en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 47 personas han sido detenidas por su presunta relación con el caso, aunque advirtió que aún faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el funcionario señaló que las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan principalmente a que el lugar funcionaba como centro de adiestramiento, más que como otro tipo de instalación delictiva.

De este caso van 47 detenidos, vinculados por diversos delitos. Y, es más, al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa Omar García Harfuch, titular de la SSPC



El titular de la Secretaría de Seguridad añadió que, entre los hallazgos, sólo se han encontrado indicios de la muerte de una persona en el sitio, mientras continúan las investigaciones para localizar a más responsables y ejecutar nuevas órdenes de captura.

FGR dará más información; hay avances contra el reclutamiento: Presidenta

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya le presentó avances del caso durante una reunión del gabinete de seguridad, aunque precisó que será la propia fiscalía la encargada de dar a conocer la información de manera oficial.

Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer en la reunión del gabinete de seguridad, la fiscal informó algunos avances que llevan y ella está por dar su información Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria también destacó que, como parte de las acciones derivadas de este caso, continúan las labores de ciberinteligencia para detectar y eliminar cuentas en redes sociales y páginas de internet utilizadas para engañar y reclutar personas para organizaciones criminales.

Hay un trabajo muy importante también de ciberinteligencia para evitar que a través de redes sociales o páginas de internet haya este reclutamiento. Se está en contacto con las plataformas digitales para estar bajando de manera permanente esto que está bajo vigilancia continua Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Se refuerzan operativos contra reclutamiento en Jalisco: Gobernador

En el ámbito estatal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que desde el inicio de su administración se implementan operativos en las centrales camioneras para prevenir el traslado de personas reclutadas mediante engaños.

El mandatario estatal explicó que estas medidas se reforzaron recientemente con un sistema de videovigilancia conectado al C5, además de un acuerdo con empresas de transporte para que los boletos de autobús incluyan el nombre del pasajero, el cual debe coincidir con una identificación oficial al momento de abordar.

Esto nos ha ayudado a reducir significativamente el traslado de personas a través de estas centrales camioneras y estamos trabajando en conjunto con la Presidencia de la República Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para ofrecer una disculpa pública por irregularidades en el resguardo del inmueble y de indicios del caso, Lemus afirmó que el gobierno estatal está dispuesto a emitirla si así se determina.

El gobernador subrayó que, aunque las anomalías ocurrieron antes de su administración y de la actual presidencia, existe una responsabilidad institucional de atender el caso.

Independientemente de que estas anomalías sucedidas en el rancho Izaguirre no ocurrieron ni en la administración de la presidenta Sheinbaum ni en la de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir… por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir por parte del gobierno del estado, estoy dispuesto a hacerlo Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



