Cae en Jalisco ‘La Leona’, presuntamente vinculada con el CJNG y el rancho Izaguirre

Autoridades federales detuvieron en el estado de Jalisco a Alma “N”, alias, “La Leona”, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La Leona” fue detenida el pasado 20 de febrero por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) en un domicilio ubicado sobre la calle Nicolás Bravo de la colonia San Javier, en el municipio de Tala.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la detenida fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara.

Según la media filiación, Alma “N” tiene diversos tatuajes, entre ellos uno en el antebrazo derecho con la leyenda “eres mi alma gemela”.

Diversos reportes de la prensa nacional indican que “La Leona” habría sido la pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, detenido en marzo de 2025 señalado como presunto responsable del reclutamiento de personas para el CJNG en el rancho Izaguirre, que desde 2021 era utilizado como centro de adiestramiento del grupo criminal en el municipio de Teuchitlán.

“El Lastra” fue detenido junto a una mujer en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México y, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, era el líder de una célula delictiva responsable del reclutamiento de personas .

Resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas desde hace meses, en una acción de el Gabinete de Seguridad fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio "N", alias "Lastra", líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG.… pic.twitter.com/0pSFr3NhMA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 22, 2025

El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de mil 844 pertenencias personales, entre prendas y zapatos en el rancho Izaguirre, que también habría funcionado como crematorio clandestino por restos humanos óseos calcinados, como cráneos, falanges o piezas dentales dientes, recuperados en el predio.

El 29 el abril de 2025, el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta esa fecha se habían cumplimentado 14 órdenes de aprehensión, y adelantó la detención de más funcionarios locales. Días después, el 3 de mayo, fue arrestado el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, quien fue vinculado a proceso el 9 de mayo por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

El 8 de julio de 2025, 10 hombres fueron sentenciados a 141 años de prisión cada uno por su participación en el rancho Izaguirre. Todos habían sido detenidos el 18 septiembre de 2024 durante un primer cateo en la propiedad por la Guardia Nacional.

Por el caso también fueron detenidos tres policías municipales.

