Faltan detenciones por el caso rancho Izaguirre

A un año del hallazgo del centro de reclutamiento criminal en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que hay detenciones pendientes que tendrán que sumarse a las 47 reportadas el jueves por la Fiscalía General de la República (FGR).

“De este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos y es más… Al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa”, declaró el funcionario federal.

Entre los pendientes, García Harfuch comentó que hasta ahora únicamente se han encontrado indicios de la muerte de una persona en el lugar y que se siguen con las investigaciones para cumplimentar más órdenes de aprehensión contra involucrados en este hecho.

EL DATO: Los gobiernos federal y de Jalisco sostuvieron una mesa de trabajo de Seguridad en las instalaciones de la XV Zona Militar, en Zapopan, previo a la conferencia mañanera.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) le presentó avances en las investigaciones del caso, los cuales serán dados a conocer por dicha instancia más adelante: “Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer, en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal informó algunos… el avance que llevan. Y ella está por dar su información… la fiscal general”.

Entre las indagatorias, la mandataria federal destacó que mantienen las tareas de ciberinteligencia para dar de baja las cuentas que se identifican como las responsables de engañar a personas para reclutarlas al servicio del crimen.

“Hay un trabajo muy importante de ciberinteligencia para evitar que, a través de redes sociales o páginas de internet, haya este reclutamiento. Se está en contacto con las plataformas digitales para estar bajando de manera permanente esto que está bajo vigilancia continua”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, comentó que se realizan operativos en las centrales camioneras desde que inició su gobierno, acción que se reforzó hace un par de semanas con un nuevo sistema de videovigilancia vinculado al C5, para combatir el reclutamiento y engaño a personas.

Además, se estableció un acuerdo con las líneas de transporte para que todos los boletos de autobuses tengan impreso el nombre del pasajero, el cual debe ser contrastado con una identificación oficial para verificar que se trate de la misma persona al momento de abordar el camión.

“Esto nos ha ayudado a reducir significativamente el tema de traslado de personas a través de estas centrales camioneras. Y estamos trabajando en conjunto con la Presidencia de la República”, explicó el mandatario estatal.

Respecto a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que ofrezcan una disculpa por su proceder ante el resguardo de indicios y el inmueble de este caso, el gobernador afirmó que se ofrecerá la disculpa de parte del Estado si resultara necesario, aun cuando los hechos ocurrieron antes de que él asumiera la gubernatura.

“Independientemente de que estas anomalías sucedidas en el rancho Izaguirre no sucedieron ni en la administración de la Presidenta Sheinbaum ni en la administración de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir… Y por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir, por parte del gobierno del estado, y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas”, enfatizó.