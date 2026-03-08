Autopista México-Pachuca: Cierres y desvíos HOY 8 de marzo

La Autopista México-Pachuca presenta este domingo posibles afectaciones al tránsito debido a trabajos de mantenimiento y a la cercanía de movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en la zona de Pachuca.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

Cierres parciales y reducción de carriles

Los tramos con mayor afectación se concentran en:

Caseta San Cristóbal

Indios Verdes hacia Ojo de Agua

Zonas cercanas a Tecámac y salidas rumbo a Pachuca

Aunque no se ha reportado un cierre total de la autopista, los conductores podrían experimentar tráfico lento debido a reducción de carriles y trabajos viales en curso.

En Pachuca se prevé una marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer que comenzará alrededor de las 14:00 horas. Esta movilización generará cierres temporales de avenidas y cambios en el tránsito urbano, lo que podría afectar la circulación en los accesos y alrededores de la ciudad.

Rutas alternas para evitar tráfico

Ante estas afectaciones, autoridades y reportes viales recomiendan considerar algunas rutas alternas para evitar la zona con cierres parciales:

Circuito Exterior Mexiquense

Vía Morelos

La carretera libre México-Pachuca

El Arco Norte, para trayectos de larga distancia hacia Hidalgo u otras entidades.

Recomendaciones para automovilistas

Debido a los trabajos y reducción de carriles en la autopista, se recomienda:

Salir con tiempo adicional si se planea circular por la zona.

Mantenerse atento a reportes de tránsito y avisos de autoridades.

Respetar los límites de velocidad y la señalización en áreas de obra.

Las afectaciones podrían mantenerse durante el día mientras continúan las labores en la autopista, por lo que se pide a los conductores prever retrasos en sus traslados, especialmente en horarios de mayor demanda vehicular.

