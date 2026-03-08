Mujeres ya son mayoría en educación superior: Anuies

Mujeres representan el 53 por ciento de la matrícula total de educación superior en México.

La presencia de las mujeres en la educación superior en México se ha consolidado en los últimos años, al grado de convertirse en la mayoría dentro de la matrícula universitaria, indicó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies).

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Anuies indicó que las mujeres ya representan el 53 por ciento de la matrícula total de educación superior .

De acuerdo con información del Anuario Estadístico de la asociación, de los 5 millones 519 mil 791 estudiantes universitarios y universitarias matriculados a nivel nacional en el ciclo escolar 2024-2025, 2 millones 988 mil 614 fueron mujeres.

“La apropiación de los espacios universitarios por parte de las mujeres es una realidad consolidada en México, marcando un hito en la educación, aunque todavía queda camino por recorrer para la igualdad plena en el ámbito laboral y profesional.

Cerrar las brechas pendientes en materia de cuidados, violencia de género y disparidad salarial, es una cuestión de justicia social y un factor clave para la competitividad y el desarrollo económico de México”, sostuvo la Anuies.

No sólo eso. Los datos de la asociación educativa indican que las mujeres no sólo dominan la población universitaria del país, sino que se gradúan y se titulan en un porcentaje mayor a los hombres.

Las tres entidades donde hay una mayor diferencia entre mujeres y hombres universitarios son el Estado de México, Veracruz y Puebla, ya que en ambas entidades las mujeres representan el 57 por ciento de la matrícula .

Le siguen Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, donde los porcentajes son de 56, 55 y 53 por ciento, respectivamente.

No obstante, a pesar de la alta presencia de mujeres en las licenciaturas y posgrados del país, esto no pasa de igual manera respecto al área de estudio.

Mientras que ellas predominan en carreras de educación, salud, ciencias sociales y humanidades, su participación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) sigue siendo baja. Sólo tres de cada 10 universitarios en este ramo son mujeres.

