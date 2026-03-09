EU puede ayudar a México deteniendo el tráfico de armas ilegales: Sheinbaum tras dichos de Trump

La mañanera de Claudia Sheinbaum se realizó hoy desde la GAM.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este lunes su rechazo al ingreso de tropas estadounidenses a territorio nacional, ya que este país puede ayudar a México deteniendo el tráfico de armas ilegales.

Luego de que Donald Trump señaló a México como epicentro de la violencia del narcotráfico en el continente, Claudia Sheinbaum respondió a su homólogo que no permitirá el ingreso de tropas estadounidenses al País.

“Qué bueno que el Presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad: hemos dicho que no. Y, orgullosamente, seguimos diciendo que no.

“Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las Policías estatales y las Fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, comentó Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, realizada este lunes desde la Alcaldía Gustavo A. Madero..

El sábado, en reunión con líderes de América Latina en el marco de la Cumbre del Escudo de las Américas, Donald Trump dijo que el epicentro de la violencia de los cárteles es México y que alimentan ‘gran parte del derramamiento de sangre’ en el hemisferio.

La reunión se llevó a cabo este sábado 7 de marzo. ı Foto: @WhiteHouse.

Donald Trump dijo también que Claudia Sheinbaum había rechazado su sugerencia de permitir que Estados Unidos erradicara los cárteles que operan allí e ironizó con que le gusta su voz.

“Me agrada la Presidenta (Sheinbaum); es muy buena persona, es una mujer hermosa, tiene una voz preciosa”.

“Le dije: ‘Déjenme erradicar los cárteles’. ‘No, no, no, por favor, Presidente’”, expresó emulando una conversación entre ambos.

“Los cárteles gobiernan México. Tenemos que erradicarlos, tenemos que eliminarlos a todos. Están empeorando. No podemos permitir eso”, dijo Donald Trump.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum explicó que el 75 por ciento del armamento usado por la delincuencia organizada proviene de Estados Unidos.

“Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene por lo menos el 75 por ciento -reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos- viene de los Estados Unidos. Si para (Trump) la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Entonces, eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo, muchísimo”, mencion Claudia Sheinbaumó.

Claudia Sheinbaum sostuvo que otro pendiente es la disminución del consumo de drogas en EU y destacó que se ha reducido a la mitad el tráfico de fentanilo desde México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR