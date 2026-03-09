Puente marzo 2026: ¿El lunes 16 es feriado?

En México las y los trabajadores tienen derecho a algunos días libres que se encuentran estipulados en la Ley Federal del Trabajo, y estos comúnmente son conocidos como días feriados.

Cuando uno de estos días están programados en viernes o lunes este periodo se conoce como puente, esto debido a que muchos de los trabajadores no laboran en sábado y domingo, por lo que se cuenta con más días libres.

Debido a que durante los días feriados las actividades escolares y laborales se suspenden de manera oficial, muchas personas acostumbran a realizar actividades recreativas o incluso tomarse unas vacaciones cortas.

Vacaciones ı Foto: Especial

¿El lunes 16 es feriado?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el lunes 16 de marzo es uno de los días de descanso obligatorio para este 2026, por lo que este fin de semana se dará comienzo al puente de marzo,

Además de este lunes 16 de marzo, los demás días feriados del 2026 son los siguientes:

El viernes primero de mayo

El miércoles 16 de septiembre

El lunes 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El viernes 25 de diciembre

Este lunes 16 de marzo se considera como un día feriado oficial debido a que está dedicado a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, quien ocupó el cargo como presidente de México de 1858 a 1872.

Benito Juárez es conocido por haber proclamado las Leyes de Reforma en Veracruz, las cuales separan a la Iglesia del Estado, así como por defender la soberanía nacional contra la Intervención Francesa y la constitución de 1857; además de defender la igualdad y abolir los títulos nobiliarios.

Estatua de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca, México ı Foto: Especial

¿Qué pasa si debo trabajar en día feriado oficial?

Las y los trabajadores tienen el derecho a no laborar durante los días feriados oficiales que están establecidos en la LFT, por lo que quienes deban prestar servicio en estos días tienen que recibir un pago adicional.

De acuerdo con la LFT, se debe establecer mediante un acuerdo entre el empleador y los prestadores de servicio para determinar quiénes deben laborar en día feriado, y estos deben recibir adicionalmente el doble de su salario diario, por lo que su pago equivale a tres días de salario.

Quienes no reciban el pago correspondiente al día feriado en caso de laborar, pueden realizar una llamada a los números telefónicos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 1800 911 7877 y 01 800 717 2942, así como enviar un correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx

