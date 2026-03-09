Senadores defienden soberanía ante dichos de Trump; oposición pide reforzar combate al crimen organizado

Donald Trump calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles".

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló a México como el “epicentro de la violencia”, senadores de oposición defendieron la soberanía nacional, pero al mismo tiempo urgieron al Gobierno Federal a reforzar el combate al crimen organizado para evitar que esas afirmaciones se conviertan en un argumento para una eventual intervención extranjera.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, pero también exigió al Gobierno Federal combatir de manera frontal al crimen organizado.

“Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, de eso no debe quedar ninguna duda” Ricardo Anaya, senador del PAN



Sin embargo, añadió que también es necesario actuar con determinación dentro del país: “Le exigimos al gobierno mexicano que combata de manera frontal al crimen organizado y que no dé pie, que no sea ese el pretexto, para que otro país intervenga en nuestro país”.

TE RECOMENDAMOS: Con cinco votos a favor SCJN invalida pensión vitalicia para jueces chihuahuenses que declinaron elección judicial

Anaya sostuvo que la violencia vinculada al narcotráfico es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos. “Estados Unidos es el consumidor número uno de drogas en el mundo y de allá viene la inmensa mayoría de las armas con las que los criminales cometen atrocidades en nuestro país; pero también es verdad que la mayoría de las drogas que llegan a Estados Unidos se producen o pasan por México ”, señaló.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió que las declaraciones provenientes de la Casa Blanca no deben minimizarse, pues podrían anticipar una postura más dura frente a los cárteles.

“El comunicado de la Casa Blanca es enérgico, frontal, directo sobre lo que están pensando hacer con los cárteles. Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral de exterminio y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México” Clemente Castañeda, senador de MC



Aunque reiteró que el respeto a la soberanía nacional es “inalienable”, el senador subrayó que el Estado mexicano también enfrenta una fuerte presión del crimen organizado . “No podemos obviar que el crimen organizado tiene bajo acecho al mismo tiempo al Estado mexicano”, señaló.

Castañeda consideró que el Gobierno Federal debe mantener el combate a las organizaciones criminales y fortalecer el diálogo con Estados Unidos, incluso a nivel parlamentario.

“La Cancillería mexicana debe tomarse en serio la posibilidad de que tanto el Senado mexicano como el Senado de Estados Unidos tengan un diálogo permanente para coadyuvar en la diplomacia parlamentaria ”, planteó.

Al respecto, Higinio Martínez Miranda, vicecoordinador de Morena, llamó a actuar con prudencia y responsabilidad frente a los señalamientos provenientes de Washington. “Nosotros tenemos que actuar con mucha seriedad y con mucha inteligencia”, señaló al ser cuestionado sobre las declaraciones del mandatario estadounidense.

Sobre un posible posicionamiento institucional del Senado, indicó que el ya fijó postura: “Ya lo hizo Morena, no sé si lo va a hacer el Senado”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr