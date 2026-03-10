Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿En qué fecha cobran en marzo 2026?

A inicios de este mes, la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores que corresponde al bimestre marzo y abril del 2026.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores brinda un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos a las y los beneficiarios, con la finalidad de darles un soporte para que puedan tener independencia económica.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que este 2026 se destinarán más de 104 millones de pesos para los pagos correspondientes a las pensiones del Bienestar de este bimestre.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores

Las y los adultos mayores de 65 años de edad o más que sean beneficiarios de la Pensión Bienestar podrán disponer del pago de 6 mil 400 pesos bimestrales por medio de sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Los depósitos se realizan conforme la primer letra en el primer apellido de las y los beneficiarios, y las fechas para el pago correspondiente al bimestre marzo-abril es el siguiente:

Lunes 2 de marzo: A

Martes 3 de marzo: B

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo: C

Viernes 6 de marzo: D, E, y F

Lunes 9 y martes 10 de marzo: G

Miércoles 11 de marzo: H, I, J, y K

Jueves 12 de marzo: L

Viernes 13 y lunes 16 de marzo: M

Martes 17 de marzo: N, Ñ, O

Miércoles 18 de marzo: P, Q

Jueves 19 y viernes 20 de marzo: R

Lunes 23 de marzo: S

Martes 24 de marzo: T, U, y V

Miércoles 25 de marzo: W, X, Y, y Z

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es dispersada a las y los adultos mayores sin importar su condición social o económica, ni sus ideologías o creencias, debido a que es un derecho constitucional y universal.

Registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores

Las y los interesados en ser beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores deben realizar el registro cuando las convocatorias se encuentren abiertas, y para realizarlo se requieren los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad: Puede ser predial, agua, teléfono o luz

Teléfono de contacto, debe ser celular y de casa

