PVEM propone reforzar coordinación institucional para combatir la trata de personas

El diputado José Luis Hernández Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados de México una iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de fortalecer la protección y asistencia a las víctimas de este delito.

Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la trata de personas representa una forma de “esclavitud moderna” que vulnera la dignidad humana, destruye vidas y convierte a las personas en mercancías.

“La trata de personas es la esclavitud moderna, un delito que roba vidas, destruye sueños y atenta gravemente contra la dignidad humana”, afirmó.

La iniciativa propone reformar el artículo 85 de la ley para ampliar la participación de diversas dependencias federales en las acciones de prevención, atención y combate a este delito.

El legislador explicó que la propuesta busca fortalecer la coordinación institucional para mejorar la atención integral a las víctimas y avanzar en la desarticulación de redes delictivas.

Hernández Pérez recordó que México es considerado país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, donde las principales víctimas son mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Indicó que este delito no solo incluye explotación sexual y trabajo forzado, sino también mendicidad forzada y extracción de órganos.

Aunque la legislación vigente contempla penas de hasta 40 años de prisión, el diputado reconoció que persisten retos en la implementación de la ley y en la detección de las redes criminales.

El legislador sostuvo que la iniciativa busca colocar en el centro del debate a las víctimas y a sus familias, quienes durante años han sido invisibilizadas.

“Esta iniciativa busca hacer justicia, proteger a las personas vulnerables y asegurar que el Estado mexicano actúe con firmeza y perspectiva de género”, expresó.

