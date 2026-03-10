¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel, nuevo titular de la ASF?

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue designado este martes como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, pero quién es este funcionario público. Aquí en La Razón te decimos.

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Aureliano Hernández Palacios Cardel es originario de Xalapa, Veracruz.

Aureliano Hernández Palacios Cardel se desempeña como auditor especial de gasto federalizado en la ASF desde octubre de 2025, cuando fue designado por el auditor superior, David Colmenares.

TE RECOMENDAMOS: Pide reforzar búsqueda CIDH otorga medidas cautelares a familia de persona desaparecida en México

Aureliano Hernández Palacios Cardel es Licenciado en Economía y desde 2018, forma parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde ha ejercido como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es hijo de Fernando Hernández Palacios, exsecretario particular Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Es nieto de Aureliano Hernández Palacios, quien fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR