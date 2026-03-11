Kenia López Rabadán califica como ‘histórica’ la sesión en la que se rechazó la reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como “histórica” la sesión en la que el pleno desechó la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La legisladora aseguró que la jornada parlamentaria demostró la importancia de la pluralidad en el Congreso mexicano, al subrayar que el resultado de la votación reflejó el funcionamiento de un Poder Legislativo libre y autónomo.

“Hoy tuvimos una sesión histórica porque se demostró para qué sirve la pluralidad en el Congreso mexicano. Se pueden fijar posiciones ideológicas y de partido, y ganar o no las mayorías en función de lo que establece la Constitución”, expresó.

Sesión del Congreso General de este 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

La reforma electoral fue rechazada luego de que el dictamen obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

Durante un encuentro con medios, López Rabadán afirmó que no recibió presiones de coordinadores parlamentarios ni de fuerzas políticas durante la conducción de la sesión.

“No recibo presiones. Me conocen los coordinadores, yo los respeto y pido que me respeten”, señaló.

Explicó que tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política tienen facultades claramente definidas, por lo que su actuación se limitó a conducir el debate conforme al reglamento parlamentario.

La legisladora también destacó que durante la sesión los distintos grupos parlamentarios pudieron fijar sus posiciones políticas y debatir la reforma electoral con respeto.

A su juicio, el desarrollo de la discusión permitió garantizar transparencia en la votación, cuyos resultados fueron públicos.

“Eso es un Congreso libre, autónomo e independiente. Para quienes hemos hecho de nuestra vida una carrera parlamentaria, esto es la materialización de nuestras facultades”, afirmó.

López Rabadán indicó que, pese al rechazo del dictamen, en la Cámara de Diputados existen al menos 49 iniciativas en materia electoral que podrían continuar su trámite legislativo.

Explicó que las propuestas deberán seguir el proceso correspondiente en comisiones antes de llegar nuevamente al pleno, siempre considerando el plazo legal que establece que las reformas electorales deben aprobarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Finalmente, señaló que, si se impulsa una nueva reforma electoral, lo ideal sería construirla con la participación de todas las fuerzas políticas.

“Las grandes reformas electorales en México se han construido con todos los partidos políticos. Ojalá que, si viene una nueva reforma, se pueda construir un acuerdo a favor del país”, concluyó.

MSL