Reforma Electoral: Diputados discuten iniciativa en el Pleno; sigue lo más interesante de sesión

El Pleno de la Cámara de Diputados debate este miércoles la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre una Reforma Electoral. Sigue aquí en La Razón los momentos más importantes de la jornada.

Arranque del debate legislativo y posición de partidos

Durante el arranque del debate, legisladores de oposición y de otras fuerzas políticas expresaron reservas sobre el contenido de la propuesta, al considerar que la reforma no resuelve los problemas del sistema electoral mexicano y podría generar distorsiones en la representación política.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, señaló que su bancada reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, aunque criticó el enfoque de la propuesta impulsada por el partido gobernante.

“México sí necesita una reforma electoral. En la bancada naranja creemos que el sistema está rebasado por la realidad en varias dimensiones: la participación ciudadana sigue cayendo, los procesos electorales continúan siendo inequitativos y sujetos a presiones externas, y las instituciones están inmersas en burocracias que no abonan a la certeza electoral. El reto es genuino y legítimo, pero la solución que propone Morena no va en esa dirección”, afirmó.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, anunció que su bancada votará en contra del dictamen al considerar que la reforma plantea cambios que podrían afectar el sistema democrático.

“Lo que vamos a discutir el día de hoy no son aspectos técnicos ni fórmulas para convertir votos en curules. Lo que está en juego es el presente y el futuro del sistema electoral mexicano, es decir, el presente y el futuro de nuestra democracia”, expresó desde tribuna.

El legislador acusó que la propuesta responde a una visión unilateral y aseguró que podría generar una distorsión en la representación popular.

Asimismo, sostuvo que el proyecto buscaría modificar los mecanismos de representación proporcional, lo que —según su interpretación— permitiría compensar eventuales derrotas electorales del partido gobernante.

Moreira también criticó el planteamiento de reducir el costo de las elecciones si, dijo, no se acompaña de reglas claras que garanticen equidad en la competencia política.

“Hay que bajar el costo de las elecciones, en eso estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo en una reforma que concentre el poder y debilite el equilibrio democrático”, señaló.

Durante la sesión, legisladores de oposición insistieron en que el proyecto debe construirse mediante consensos amplios entre todas las fuerzas políticas, especialistas y autoridades electorales.

La discusión del dictamen continuará en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate prolongado ante la polarización entre el bloque oficialista y las bancadas opositoras sobre el rumbo del sistema electoral mexicano.

EN VIVO / Primera Sesión Ordinaria del 11 de marzo de 2026 https://t.co/irplzCNTNw — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 11, 2026

