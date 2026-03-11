Reforma Electoral: Pleno de la Cámara de Diputados desecha iniciativa presidencial

El Pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de Reforma Electoral que propuso el Gobierno federal.

En votación nominal, con 259 votos a favor, 234 en contra y uno en abstención, se desechó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

“No hay mayoría calificada”, destacó la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López.

Para que se aprobará la Reforma Electoral se necesitaban al menos334 votos y así la mayoría calificada.

Durante el debate en tribuna, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la Reforma Electoral al asegurar que busca fortalecer la democracia y ampliar la participación ciudadana.

Ricardo Monreal Ávila sostuvo que la propuesta pretende reducir el costo de las campañas y los procesos electorales, así como ajustar el financiamiento a los partidos políticos en respuesta a las demandas ciudadanas.

Ricardo Monreal Ávila también rechazó los señalamientos de la oposición y aseguró que el movimiento político que representa ha actuado con responsabilidad desde 2018.

“Morena responde sin estridencia y con prudencia. En siete años el actual modelo ha actuado con contundencia y hemos logrado que más de 13 millones de personas salgan de la condición de pobreza”, afirmó.

Asimismo, reiteró el respaldo de su bancada a la Presidenta Sheinbaum y sostuvo que continuarán impulsando la iniciativa mediante diálogo con la ciudadanía.

Sin embargo, durante la discusión también se evidenciaron diferencias dentro del bloque aliado del gobierno.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expresó su apoyo al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, pero explicó que su bancada decidió no acompañar el dictamen en los términos presentados.

El legislador argumentó que algunos elementos de la propuesta podrían generar distorsiones en la representación democrática, particularmente en los mecanismos para asignar curules mediante listas y candidaturas con mayor votación.

“Nosotros siempre hemos estado en contra de que se instale un partido único o hegemónico. Queremos pluralidad democrática”, señaló.

Sandoval advirtió además que el nuevo esquema podría afectar la paridad de género y las acciones afirmativas, además de favorecer a entidades con mayor padrón electoral en la asignación de espacios legislativos.

El debate evidenció las divisiones entre las fuerzas políticas sobre el rumbo del sistema electoral mexicano y la viabilidad de modificar las reglas de representación, financiamiento de partidos y organización de los comicios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR