Llegan cobijados por 4T y rechazan reforma clave

La conformación de la actual Cámara de Diputados y la resistencia de grupos no opositores a la reforma electoral impulsada por el Gobierno evidenció nuevamente el peso de las alianzas electorales en la integración del Congreso.

En la LXVI Legislatura, el bloque conformado por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) logró una amplia mayoría, impulsada en buena medida por la asignación de diputaciones de representación proporcional que le aportó aparecer bajo el paraguas de la Cuarta Transformación.

El Dato: Escaño y curul definen el asiento físico que ocupa un legislador en una cámara parlamentaria. Generalmente se utiliza escaño para el de senador y curul para el del diputado.

De acuerdo con la distribución aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el bloque oficialista obtuvo 108 diputaciones plurinominales: 77 para Morena, 18 para el PVEM y 13 para el PT. Estas curules se sumaron a las ganadas por mayoría relativa, lo que permitió a la coalición alcanzar 364 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados.

La configuración legislativa dejó a Morena con 253 diputaciones, mientras que el PVEM alcanzó 62 y el PT 49, consolidando a los aliados del guinda como fuerzas decisivas dentro del Congreso.

El sistema de representación proporcional permite a los partidos colocar perfiles en listas regionales que acceden al Congreso sin necesidad de ganar un distrito electoral. Si bien el mecanismo busca garantizar pluralidad, analistas han señalado que también se ha convertido en una vía para que liderazgos partidistas, operadores políticos o figuras cercanas a las dirigencias aseguren un escaño.

Esto ha generado cuestionamientos sobre si algunos perfiles que obtuvieron una diputación plurinominal se beneficiaron indirectamente del capital político y electoral de Morena, que fue el partido con mayor votación en las elecciones federales pasadas.

El acuerdo electoral entre Morena, el PVEM y el PT —bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia— permitió a los tres partidos competir juntos en numerosos distritos. Aunque cada instituto político registró candidaturas propias, la suma de votos fortaleció al bloque.

¿QUIÉN ES QUIÉN? Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT, es uno de los operadores más visibles del partido en el Congreso. Él ha ocupado cargos dentro de la estructura partidista durante más de dos décadas y ha sido diputado federal en varias legislaturas. Desde la coordinación petista en San Lázaro ha participado en las negociaciones legislativas con Morena, lo que lo convierte en uno de los interlocutores del bloque oficialista en temas clave.

Con trayectoria en distintos partidos y cargos públicos, Benjamín Robles Montoya (PT por Oaxaca) fue senador de la República y posteriormente se integró al Partido del Trabajo.

Su carrera ha estado ligada a negociaciones políticas dentro del bloque de izquierda, primero en el PRD y después en la coalición que encabeza Morena.

Juan Carlos Natale López (Verde por Puebla), dirigente estatal del Verde, ha ocupado cargos legislativos federales vinculados a la estructura partidista. Su presencia en el Congreso se explica en buena medida por su cercanía con la dirigencia nacional del partido, lo que lo posiciona como uno de los cuadros políticos dentro de la alianza con Morena.

María del Carmen Pinete Vargas (Verde por Veracruz) tuvo una trayectoria política de más de dos décadas y ocupó diversos cargos legislativos federales. Durante la actual Legislatura llegó a desempeñarse como vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Lilia Aguilar Gil (PT por Chihuahua) ha sido diputada federal en varias ocasiones y es una de las figuras más visibles del partido en temas legislativos. Proviene de una familia con larga trayectoria política en Chihuahua y ha ocupado cargos en el Congreso desde distintas posiciones partidistas dentro de la izquierda.

CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LA 4T ı Foto: Especial