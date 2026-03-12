Monreal descarta sanciones a diputadas de Morena que votaron contra la reforma electoral

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados de México, Ricardo Monreal, aseguró que no aplicará sanciones contra las legisladoras de su bancada que votaron en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque señaló que la dirigencia nacional del partido podría tomar alguna decisión al respecto.

La declaración ocurre después de que la propuesta presidencial fuera rechazada en San Lázaro al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Las Diputadas que votaron en contra fueron Giselle Arellano Ávila; Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo. Además, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual legisladora de Morena, Olga Sánchez Cordero, se ausentó durante la votación, pese a haber estado presente en la sesión.

El líder parlamentario subrayó que no actuará como “tribunal de conciencia” dentro del grupo legislativo y reiteró que cualquier posible sanción deberá evaluarse en las instancias internas del partido.

Tras el revés legislativo, Monreal confirmó que el llamado Plan B anunciado por la presidenta Sheinbaum consistirá en una nueva iniciativa constitucional que se prevé sea enviada al Congreso la próxima semana.

De acuerdo con el legislador, la propuesta incluiría modificaciones más acotadas respecto a la iniciativa original, entre ellas: Reducción de salarios en congresos locales y ayuntamientos; topes de representación en regidurías municipales; revocación de mandato en ciertos niveles de gobierno; disminución de recursos para autoridades electorales y aplazamiento de la elección judicial hasta 2028.

El legislador también reveló que la presidenta convocó a una reunión en Palacio Nacional con dirigentes y coordinadores legislativos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para recomponer la relación política tras el rechazo de la reforma.

