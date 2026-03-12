Este miércoles se desechó en lo general la iniciativa de Reforma Electoral, pues en el Pleno de la Cámara de Diputados se tuvieron 259 votos a favor, 234 en contra y uno en abstención, por lo que no se logró una mayoría calificada.

Desde el pasado 5 de marzo la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó; durante la conferencia de prensa matutina, que se estaba evaluando la posibilidad de elaborar un Plan B de la Reforma Electoral, esto en caso de que la Reforma Electoral no fuera avalada en el Pleno de la Cámara Baja.

Luego de que este miércoles la iniciativa de reforma de Ley no alcanzara la mayoría calificada de al menos 334 votos, este 12 de marzo la Presidenta informó que el Plan B de la Reforma Electoral también contempla una disminución en los privilegios de los funcionarios públicos.

¿Qué es el Plan B de la Reforma Electoral?

Pese a que la redacción del Plan B de la Reforma Electoral continúa en proceso para que este sea enviado a la Cámara de Diputados hasta el próximo lunes 16 de marzo, la Presidenta adelantó que este busca objetivos similares al que fue desechado este miércoles.

Sostuvo que en México aún existen privilegios excesivos para los funcionarios públicos, por lo que el objetivo de la Reforma Electoral es la disminución de los privilegos de partidos políticos e instituciones electorales.

El Plan B de la Reforma Electoral tiene tres ejes principales de acción:

Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales: Se propone establecer un límite para el egreso destinado a los legisladores, con la finalidad de que este presupuesto sea destinado a las necesidades de los pobladores de cada entidad. Disminuir los privilegios que persisten en municipios: Establecer un límite en el número de regidurías municipales, con la finalidad de destinar este presupuesto a las obras públicas de cada municipio. Fortalecer la consulta popular: Incluir temas electorales en la consulta popular, con la finalidad de que estos puedan ser votados de manera pública, como los presupuestos destinados a los partidos políticos.

Plan B de la Reforma Electoral ı Foto: Captura de pantalla

La Presidenta presentó una tabla en la que se muestra el presupuesto de egresos de los poderes legislativos en las entidades, en la que se muestra el estado, la población, el número de legisladores locales y el costo por cada uno de estos.

Presentando el número de regidurías que tiene cada municipio, sostuvo que este número de regidores no es necesario, por lo que apuntó que; al disminuir las plazas, este presupuesto podría estar destinado a las obras públicas de los municipios.

Asimismo, la Presidenta señaló que también se incluirá que la revocación de mandato pueda ser solicitada por la población a partir del tercer año que el Presidente o la Presidenta en curso se encuentre en el cargo.

Se estima que con el Plan B se pueda tener un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, los cuales serán destinados de manera directa a obras públicas y necesidades de la población de cada estado y municipio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.