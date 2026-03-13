Apagón masivo de CFE: ¿Hasta cuándo durarán los cortes de luz?

La suspensión del suministro eléctrico registrada este viernes 13 de marzo en diversas zonas del país generó preocupación entre usuarios que reportaron falta de luz durante varias horas.

Ante ello, la Comisión Federal de Electricidad informó que los cortes se deben a trabajos programados de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que el servicio debería restablecerse una vez que concluyan las labores técnicas.

En redes sociales, usuarios compartieron reportes de apagones y cuestionaron si se trataba de una falla generalizada. Sin embargo, autoridades indicaron que estas suspensiones forman parte de acciones para modernizar infraestructura eléctrica y evitar fallas mayores en el futuro.

Aunque se ha hablado de un “apagón masivo”, la empresa productiva del Estado explicó que los cortes no afectan a todo el país al mismo tiempo, sino que se realizan de manera puntual en determinadas colonias y municipios.

¿Hasta cuándo durarán los cortes de luz de este 13 de marzo?

De acuerdo con información difundida sobre los trabajos programados, los cortes de electricidad tienen una duración aproximada de hasta siete horas, dependiendo de la zona donde se realicen las maniobras técnicas.

En la mayoría de los casos, la suspensión del servicio está prevista entre las 09:00 y las 16:00 horas, por lo que el suministro debería restablecerse durante la tarde del mismo viernes una vez concluidas las labores en la red.

Las autoridades eléctricas señalaron que este tipo de interrupciones temporales se realizan cuando es necesario dar mantenimiento a transformadores, líneas de distribución o subestaciones, lo que permite mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

El apagón masivo será este miércoles 13 de noviembre en algunas colonias de México. ı Foto: Unsplash, La Razón.

Zonas donde se reportaron cortes de electricidad

Los reportes sobre falta de energía se concentraron principalmente en algunos municipios del estado de Morelos, donde se programaron trabajos de mantenimiento en infraestructura eléctrica.

Entre los lugares donde se previeron suspensiones temporales del servicio destacan colonias de Cuernavaca y Temixco, donde cuadrillas de la CFE realizaron labores técnicas para mejorar el suministro.

Autoridades recordaron que cuando los trabajos concluyen, la reconexión del servicio suele ser inmediata, aunque en algunos casos puede tardar un poco más dependiendo de la complejidad de las maniobras.

En caso de que el corte de electricidad se prolongue más tiempo del anunciado o no estuviera programado, los usuarios pueden reportar la falla al número 071, así como a través de la aplicación móvil de la CFE.

De esta manera, la empresa eléctrica señaló que los apagones registrados este viernes no corresponden a una emergencia nacional, sino a interrupciones temporales derivadas de trabajos de mantenimiento en la red.

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MSL