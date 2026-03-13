Beca Benito Juárez 2026: ¿Cuándo será el doble pago?

¿Cuándo sería el doble pago de la Beca Benito Juárez en 2026?

Miles de estudiantes de nivel medio superior en México podrían recibir un depósito doble de la Beca Benito Juárez durante 2026, lo que ha generado dudas entre beneficiarios sobre la fecha en que llegará el apoyo y quiénes serán los alumnos que lo recibirán.

El programa de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez otorga actualmente 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de preparatoria pública inscritos en la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

Sin embargo, en algunos periodos el apoyo puede depositarse de manera acumulada, lo que provoca que los beneficiarios reciban dos bimestres juntos, es decir 3,800 pesos en un solo pago.

Becas Benito Juárez para educación Media Superior y Superior ı Foto: Especial

¿Cuándo será el doble pago de la Beca Benito Juárez en 2026?

De acuerdo con información del programa social, el doble pago de la Beca Benito Juárez podría realizarse durante abril de 2026, mes en el que se contempla la dispersión de dos bimestres acumulados del apoyo económico.

Esto significa que el depósito incluiría los periodos enero-febrero y marzo-abril, que se entregarían en una sola exhibición a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, institución encargada de dispersar los recursos de los programas sociales del gobierno federal.

La fecha exacta de pago suele anunciarse mediante el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas, donde también se indica el orden de depósitos según la primera letra del apellido de los beneficiarios.

📌 Beca Media Superior (Benito Juárez) – Continuidad

En abril: pago acumulado ene–feb + mar–abr = $3,800 MXN, solo activos y sin pago en febrero.

¿Te pagaron en febrero? 👇#BecasBienestar pic.twitter.com/3gbG2E6w72 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) March 10, 2026

¿Quiénes recibirán el pago de 3,800 pesos?

El pago doble está dirigido principalmente a:

Estudiantes de preparatorias o bachilleratos públicos inscritos en la Beca Benito Juárez.

Beneficiarios que continúan activos en el padrón del programa durante 2026.

Alumnos que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el depósito.

Este apoyo forma parte de los programas prioritarios del gobierno federal para reducir la deserción escolar y garantizar que los jóvenes puedan continuar sus estudios en el nivel medio superior.

¿Cómo saber si ya depositaron la beca?

Los beneficiarios pueden verificar si el pago ya fue realizado mediante el Buscador de Estatus del programa o revisando directamente su saldo en la tarjeta del Banco del Bienestar.

También es recomendable estar atentos a los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas, ya que ahí se publican las fechas exactas de depósito y el calendario de pagos para cada bimestre del año.

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MSL