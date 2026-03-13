En lista negra, más de 20 mexicanos

TRAS LA DETENCIÓN de Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI), aún quedan dos objetivos en esa lista cuyas actividades criminales guardan relación con México. El primero es Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, el único mexicano de la lista.

El Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Las autoridades estadounidenses creen que vive en México, desde donde lidera “una importante organización de narcotráfico fuertemente armada con sede en Sinaloa”.

De acuerdo con el FBI, Meza Flores es presunto responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y mariguana a EU y ha controlado predominantemente la producción, el transporte y la distribución de drogas en varios puntos de México.

Meza Flores fue imputado en 2012 en un tribunal federal y desde 2019 se emitió una acusación formal y una orden de arresto federal en su contra tras ser acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas y uso y posesión de armas de fuego.

En México, ha sido identificado como el presunto líder de la organización Meza Flores, también conocida como Cártel de Guasave. Los informes sobre sus actividades criminales comenzaron en 2011, según InSightCrime.

En noviembre de ese año, las autoridades hallaron conexiones entre él y 32 agentes de la policía en Ahome, Sinaloa, y también fue vinculado con el asesinato de 16 personas en Culiacán.

A su rivalidad con Joaquín El Chapo Guzmán se la han atribuido la cuadruplicación de homicidios relacionados con el crimen organizado en Sinaloa.

El otro perfil entre los más buscados por el FBI es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, de nacionalidad venezolana, pero señalado por el FBI de tener vínculos con México, además de su país y EU, donde se le acusa de liderar una gran conspiración internacional que despliega numerosos equipos para robar millones de dólares de instituciones financieras en apoyo de la banda transnacional Tren de Aragua.

La justicia de EU señala que desde 2024, Canelón Aguirre y otros miembros de la organización presuntamente se han enriquecido ilícitamente mediante la comisión de jackpotting en cajeros automáticos, un esquema en el que se instala malware para forzar la retirada no autorizada de efectivo, tras lo cual el dinero robado fluye a través de una compleja red de lavado de dinero. El FBI ofrece una recompensa por él de hasta un millón de dólares.

En la lista completa de fugitivos del FBI, es decir, fuera de los 10 más buscados, figuran 55 objetivos, 21 de ellos, más de un tercio, son de nacionalidad mexicana, la mayoría de ellos está vinculada con el tráfico de drogas.

Entre ellos figura Nery Alvarado Alvarado, alias Martín, el más joven en esa lista, con 24 años de edad, buscado por su presunta participación en un plan para contrabandear fentanilo, metanfetamina y heroína a EU, empaquetado en extintores y ocultos en cargas de chatarra.

El 21 de diciembre de 2023, se emitió una orden de arresto federal en su contra, luego de que fuera acusado de conspiración para distribuir drogas.