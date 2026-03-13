Homicidios en Colima bajan 25%, reporta Gobierno de Sheinbaum

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, presentó en Colima el reporte sobre la reducción de homicidios en la entidad.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 25 por ciento en el promedio diario de homicidios en el estado de Colima durante los últimos 18 meses, de acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia presidencial realizada este viernes desde la entidad, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, explicó que el promedio diario de asesinatos pasó de 2.87 a 2.14 casos entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

Autoridades federales informaron que Colima registró una disminución de 25% en homicidios durante los últimos 18 meses. ı Foto: Captura de video

En la comparación anual, también se reportó una disminución de 26 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 2.3 a 1.7 homicidios diarios, de acuerdo con las cifras oficiales.

Respecto al número de víctimas diarias, la funcionaria indicó que se observa una reducción de 14 por ciento en el mismo periodo analizado.

Asimismo, el balance presentado por el SESNSP señala que los delitos de alto impacto registraron una disminución de 27 por ciento, como parte de los resultados de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

