México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente

Ante el conflicto bélico que ha envuelto a Medio Oriente durante las últimas dos semanas, los gobiernos de México, Colombia y Brasil emitieron un pronunciamiento conjunto para llamar a que cese el fuego de manera inmediata.

El comunicado fue suscrito por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Gustavo Petro, de Colombia e Inácio Lula da Silva, de Brasil, instaron a que las diferencias sean atendidas por medio de la diplomacia y conseguir una solución por la vía pacífica.

“Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”, dijeron.

Lo anterior, en el contexto de los ataques que emprendieron Estados Unidos e Israel contra Irán y que esto ha derivado en el cierre de espacios aéreos así como ataques a otros países de la región y cierres a las rutas globales del petróleo.

“Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”, señalaron en el comunicado.

Los tres países se dijeron dispuestos a contribuir en los procesos de paz que generen confianza para que se llegue a una salida política y negociada de este conflicto.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que este pronunciamiento se apega a la política exterior que consigna la constitución mexicana.

Claudia Sheinbaum recordó que este llamado fue iniciativa de su homólogo colombiano en el que invitó a otros países de América Latina y también de Europa para hacer un llamado a la paz, debido a que este conflicto no solamente afecta Medio Oriente, sino a todo el mundo.

Claudia Sheinbaum señaló que ayer el precio del petróleo volvió a dispararse llegando a los cien dólares por barril, lo cual afecta a países que no tienen disponibilidad de este recurso por lo que enfrentarán aumentos en el costo de la gasolina y esto, a su vez, impactará a todas las poblaciones.

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FGR