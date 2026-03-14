Extraditan a mexicano desde EU, tras 20 años prófugo; embajador Johnson reconoce colaboración

Tras permanecer prófugo por más de dos décadas, un mexicano buscado por el delito de secuestro fue localizado y detenido en Estados Unidos, para ser posteriormente entregado a las autoridades mexicanas y enfrentar la justicia, según informó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson informó que la detención y entrega del fugitivo fue posible gracias a la cooperación entre la Oficina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBPCHIEFELC), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Fiscalía General de la República (FGRMexico).

Según el representante de EU en nuestro país, esta colaboración refleja los esfuerzos conjuntos impulsados por los gobiernos de Estados Unidos y México para asegurar que los responsables de delitos graves enfrenten los procesos legales correspondientes.

Después de más de dos décadas prófugo, un ciudadano mexicano buscado por secuestro fue localizado y detenido en Estados Unidos gracias a esfuerzos coordinados entre @USBPCHIEFELC, @CBP y @FGRMexico, y fue transferido a las autoridades mexicanas para enfrentar la justicia. La… pic.twitter.com/UtNLFvfEVk — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 14, 2026

Después de más de dos décadas prófugo, un ciudadano mexicano buscado por secuestro fue localizado y detenido en Estados Unidos gracias a esfuerzos coordinados entre @USBPCHIEFELC, @CBP y @FGRMexico, y fue transferido a las autoridades mexicanas para enfrentar la justicia. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México



En el mismo sentido, Johnson reconoció el trabajo conjunto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para la captura de éste y otros criminales en ambos lados de la frontera.

La cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein sigue dando resultados. La justicia prevalecerá. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México



La identidad de la persona detenida no fue difundida por Johnson ni por autoridades estadounidenses, mientras que autoridades mexicanas tampoco han divulgado más información.

La captura ocurre en el contexto de cooperación entre México y Estados Unidos. El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró, en respuesta a declaraciones de Donald Trump, que la soberanía mexicana no está a negociación, y que cualquier colaboración será basada en el respeto mutuo.

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MSL