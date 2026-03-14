Cooperación binacional

Extraditan a mexicano desde EU, tras 20 años prófugo; embajador Johnson reconoce colaboración

Detenido llevaba 20 años prófugo, y fue capturado en EU con apoyo del CBP; Ronald Johnson, embajador de EU en México, reconoce colaboración entre Trump y Sheinbaum para lograr avances en seguridad

Prófugo por dos décadas finalmente enfrenta la justicia en México
Prófugo por dos décadas finalmente enfrenta la justicia en México Foto: X: @USAmbMex
Por:
Mariana Salazar Lozada

Tras permanecer prófugo por más de dos décadas, un mexicano buscado por el delito de secuestro fue localizado y detenido en Estados Unidos, para ser posteriormente entregado a las autoridades mexicanas y enfrentar la justicia, según informó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson informó que la detención y entrega del fugitivo fue posible gracias a la cooperación entre la Oficina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBPCHIEFELC), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Fiscalía General de la República (FGRMexico).

Según el representante de EU en nuestro país, esta colaboración refleja los esfuerzos conjuntos impulsados por los gobiernos de Estados Unidos y México para asegurar que los responsables de delitos graves enfrenten los procesos legales correspondientes.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Chispazo de hoy 14 de marzo del 2026.
Sorteos

Resultados del Chispazo de hoy 14 de marzo del 2026. Ve los números ganadores

Después de más de dos décadas prófugo, un ciudadano mexicano buscado por secuestro fue localizado y detenido en Estados Unidos gracias a esfuerzos coordinados entre @USBPCHIEFELC, @CBP y @FGRMexico, y fue transferido a las autoridades mexicanas para enfrentar la justicia.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

En el mismo sentido, Johnson reconoció el trabajo conjunto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para la captura de éste y otros criminales en ambos lados de la frontera.

La cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein sigue dando resultados. La justicia prevalecerá.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

La identidad de la persona detenida no fue difundida por Johnson ni por autoridades estadounidenses, mientras que autoridades mexicanas tampoco han divulgado más información.

La captura ocurre en el contexto de cooperación entre México y Estados Unidos. El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró, en respuesta a declaraciones de Donald Trump, que la soberanía mexicana no está a negociación, y que cualquier colaboración será basada en el respeto mutuo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Senadores de la Cuarta Transformación respaldan reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Incluidos PT y PVEM

Senadores de la 4T respaldan Plan B electoral de Sheinbaum: ‘menos privilegios y más inversión’