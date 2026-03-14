Senadores de la 4T respaldan Plan B electoral de Sheinbaum: ‘menos privilegios y más inversión’

Las y los senadores de la Cuarta Transformación, incluidos los de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), manifestaron su respaldo al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al que consideraron una forma que terminar con los “privilegios” en el sistema electoral en favor de “más inversión en la gente”.

A través de un posicionamiento conjunto, las y los senadores enfatizaron que el Plan B es coherente con los principios de la Transformación, especialmente los relacionados con la austeridad republicana.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum ı Foto: Especial

Al respecto, recordaron que el objetivo principal del Plan B es “terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político”.

Así, según los legisladores, la aprobación del Plan B permitirá redirigir los recursos que constituyen excesos del sistema político hacia programas sociales en favor del “bienestar de la población”.

Durante décadas, el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados que deben revisarse con responsabilidad. La democracia no se fortalece con estructuras costosas ni privilegios, sino con instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población Senadores de la Cuarta Transformación



En este sentido, los legisladores defendieron que, contrario a las críticas, el Plan B no implica una invasión a la autonomía de los estados.

Las y los senadores que formamos parte de la Coalición Juntos Hacemos Historia, respaldamos el Plan B propuesto por la Presidenta @Claudiashein. 🇲🇽 pic.twitter.com/CJfrwBracS — Senadores Morena (@MorenaSenadores) March 14, 2026

[...] Por el contrario, los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población, con instituciones modernas, eficientes y austeras Senadores de la Cuarta Transformación



El principio es simple: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente Senadores de la Cuarta Transformación



Las y los senadores concluyeron el comunicado expresando su “apoyo total e incondicional” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el mismo sentido se pronunciaron el viernes las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, quienes expresaron su apoyo a la reforma electoral por el mismo motivo.

Mientras que la titular del Ejecutivo federal explicó que el fin último de la reforma electoral es “seguir disminuyendo privilegios”, particularmente a través de recortes en Congresos locales y municipios.

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