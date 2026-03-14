Incluidos PT y PVEM

Senadores de la 4T respaldan Plan B electoral de Sheinbaum: ‘menos privilegios y más inversión’

Senadores de la 4T manifestaron apoyo al Plan B de reforma electoral; niegan que haya invasión a la autonomía de los estados

Senadores de la Cuarta Transformación respaldan reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Senadores de la Cuarta Transformación respaldan reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Por:
Arturo Meléndez

Las y los senadores de la Cuarta Transformación, incluidos los de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), manifestaron su respaldo al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al que consideraron una forma que terminar con los “privilegios” en el sistema electoral en favor de “más inversión en la gente”.

A través de un posicionamiento conjunto, las y los senadores enfatizaron que el Plan B es coherente con los principios de la Transformación, especialmente los relacionados con la austeridad republicana.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum
La Presidenta, Claudia Sheinbaum ı Foto: Especial

Al respecto, recordaron que el objetivo principal del Plan B es “terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político”.

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Así, según los legisladores, la aprobación del Plan B permitirá redirigir los recursos que constituyen excesos del sistema político hacia programas sociales en favor del “bienestar de la población”.

Durante décadas, el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados que deben revisarse con responsabilidad. La democracia no se fortalece con estructuras costosas ni privilegios, sino con instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población
Senadores de la Cuarta Transformación

En este sentido, los legisladores defendieron que, contrario a las críticas, el Plan B no implica una invasión a la autonomía de los estados.

[...] Por el contrario, los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población, con instituciones modernas, eficientes y austeras
Senadores de la Cuarta Transformación
El principio es simple: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente
Senadores de la Cuarta Transformación

Las y los senadores concluyeron el comunicado expresando su “apoyo total e incondicional” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el mismo sentido se pronunciaron el viernes las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, quienes expresaron su apoyo a la reforma electoral por el mismo motivo.

Mientras que la titular del Ejecutivo federal explicó que el fin último de la reforma electoral es “seguir disminuyendo privilegios”, particularmente a través de recortes en Congresos locales y municipios.

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