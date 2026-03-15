MC pide al Senado dictaminar el Sistema Nacional de Cuidados, pendiente desde hace casi dos años

Adultos mayores de 60 años en adelante, entre población que requiere atención en sus hogares.

La senadora Amalia García Medina y el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, exigieron este domingo a las comisiones de Bienestar y de Estudios Legislativos del Senado de la República que dictaminen de manera urgente la minuta que propone crear el Sistema Nacional de Cuidados, un proyecto de decreto que lleva casi dos años engavetado en la Cámara alta sin que las instancias responsables lo hayan procesado.

La minuta fue enviada por la Cámara de Diputados al Senado el 20 de marzo de 2024 y busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social para establecer la Política Nacional de Cuidados como eje rector del desarrollo social en México.

Su objetivo central es sentar las bases del Sistema Nacional de Cuidados y coordinar políticas, estrategias y programas que garanticen el derecho al cuidado en condiciones de calidad e igualdad de género .

En la excitativa presentada ante el pleno, los legisladores de Movimiento Ciudadano advirtieron que el rezago legislativo tiene un costo social inaceptable .

Los senadores subrayaron la urgencia de actuar: “Es necesario que se lleve a cabo el análisis y dictamen de la minuta con el propósito de instaurar la Política Nacional de Cuidados y garantizar el derecho de cuidar y ser cuidado en condiciones dignas y de calidad”.

La dimensión del problema que busca atender esta legislación es considerable. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022, en México existen 58.3 millones de personas que requieren atención en sus hogares: personas con discapacidad o dependencia, menores de cinco años, niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, y adultos mayores de 60 años en adelante.

La misma encuesta reveló una marcada brecha de género en la carga del cuidado: las mujeres cuidadoras dedican en promedio 38.9 horas semanales a estas labores, frente a las 30.6 horas que destinan los hombres.

La propuesta legislativa apunta, precisamente, a hacer corresponsables a la familia, el Estado y los sectores privado y civil en la atención de estas necesidades, en lugar de dejar esa carga casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres.

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cehr