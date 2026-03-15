Proponen blindar sueldos de policías

Un elemento de la Policía Municipal, en una fotografía ilustrativa.

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma constitucional para dignificar la carrera policial en México, en respuesta a las condiciones de precariedad que enfrentan miles de elementos de seguridad pública en el país, particularmente a nivel municipal.

La propuesta de la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez llega en un contexto en el que durante 2025 fueron asesinados 348 policías, uno por día, en entidades como Sinaloa, Guerrero y Guanajuato.

La legisladora del Partido Verde advirtió que la situación es insostenible.

“Muchos policías operan con salarios bajos, equipo en mal estado, jornadas extenuantes y sin acceso pleno a seguridad social”, señaló, lo que provoca que numerosos elementos abandonen la corporación en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, al tiempo que dificulta atraer nuevos perfiles y debilita las capacidades institucionales a nivel local.

Policía Municipal, la más afectada por precariedad laboral. ı Foto: Especial

El salario promedio mensual de un policía en México es de 6 mil 620 pesos, cifra que representa una caída del 7 por ciento respecto al periodo anterior y que contrasta severamente con el salario digno recomendado de 16 mil 688 pesos. A eso se suman jornadas de 59.9 horas semanales en promedio, casi 50 por ciento más que las del resto de la población trabajadora.

A esto se añade lo que Bugarín Rodríguez denominó el “costo oculto” de la profesión : en muchos casos los agentes deben cubrir con sus propios recursos gastos como uniformes, combustible o reparaciones de patrullas.

La reforma plantea modificaciones a diversos artículos de la Constitución para establecer derechos laborales específicos para las instituciones policiales, entre ellos el acceso a créditos de vivienda digna , la creación de fideicomisos para financiar prestaciones y seguros de vida , y la garantía de una carrera policial basada en el mérito y la profesionalización constante.

También propone que estados y municipios constituyan fideicomisos públicos transparentes para el financiamiento de la seguridad social , con el fin de evitar el uso discrecional de los recursos.

Senadora Jasmine Bugarín Rodríguez, del PVEM. ı Foto: Facebook, @JasminBugarin2

La senadora subrayó el papel estratégico de los policías municipales como primer contacto de la ciudadanía con las instituciones de seguridad y como actores clave en la prevención del delito.

“Dignificar la carrera policial no es un acto de generosidad, sino una inversión estratégica para fortalecer la seguridad nacional y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, afirmó Bugarín Rodríguez.

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cehr