Sheinbaum defiende solidaridad con Cuba: ‘Nace del alma fraterna del pueblo mexicano’

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este domingo el llamado a la solidaridad con Cuba lanzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y lo enmarcó no como un gesto político sino como expresión de la fraternidad que, dijo, define el carácter del pueblo mexicano desde sus raíces más profundas.

“Hay quien dice: yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba. Está bien. Pero no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, afirmó ante habitantes de Compostela, Nayarit, donde cerró su gira por Colima y Nayarit.

Sheinbaum explicó que la solidaridad con el pueblo cubano no es una postura ideológica aislada, sino la manifestación natural de valores que los mexicanos practican cotidianamente.

“Cuando nuestro vecino o vecina tiene algún problema, siempre le ayudamos. Nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera siempre están pendientes de la familia”, señaló, y añadió que las remesas que millones de mexicanos envían mes a mes a sus familias son prueba de esa fraternidad. “Eso no ocurre en cualquier cultura”, subrayó.

En ese contexto, la mandataria respaldó las palabras que López Obrador publicó en redes sociales en solidaridad con Cuba, país al que describió como “un pueblo hermano, cercano”, sometido durante décadas a un bloqueo que le impide recibir productos básicos y al que recientemente se sumó una restricción adicional al suministro de petróleo.

“Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”, afirmó.

Sheinbaum salió al paso de las críticas de la oposición, que cuestionó el pronunciamiento del expresidente. “Hagan de cuenta que los adversarios se volvieron locos. Dijeron: ¿cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?”, relató, para concluir que esa reacción contrasta con “la grandeza del corazón de los mexicanos”.

“Eso habla de la grandeza del corazón y se basa en la grandeza del corazón de los mexicanos”, dijo.

La presidenta anunció que el gobierno mexicano continuará apoyando a Cuba e invitó a quienes deseen sumarse a hacerlo a través de una cuenta especial habilitada para ese fin, impulsada junto a otras voces que han llamado a la solidaridad internacional.

En su discurso, la presidenta combinó ese mensaje de fraternidad con un amplio recorrido histórico en el que Sheinbaum reivindicó que la soberanía, la independencia, la libertad y la democracia han sido los valores permanentes por los que el pueblo mexicano ha luchado desde sus orígenes.

“Desde los primeros tiempos, desde la vida independiente, México, su pueblo, luchó por independencia, por soberanía, por libertad y por democracia: lo que es la esencia de nuestro pueblo y de nuestra nación”, afirmó.

Trazó así una línea que va de Hidalgo y Morelos hasta la Cuarta Transformación, pasando por Juárez y la Revolución Mexicana, para concluir que en 2024 esa historia alcanzó un hito inédito: “Por primera vez en la historia llegamos las mujeres a la presidencia de México”.

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MSL