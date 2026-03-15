Sheinbaum enviará al Congreso el ‘Plan B’ Electoral con respaldo asegurado en el Senado

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en los próximos días enviará al Congreso de la Unión la iniciativa conocida como “Plan B” de la Reforma Electoral, luego de que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República confirmaron su respaldo total a la propuesta.

Durante su visita a Compostela, Nayarit, donde supervisó los avances del programa Pensión Mujeres Bienestar, Claudia Sheinbaum indicó que aún debe coordinar los tiempos con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para definir la fecha exacta del envío de la iniciativa al Poder Legislativo.

“Apenas voy a hablar con la secretaría de Gobernación”, respondió Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre el calendario legislativo.

Al ser interrogada sobre si ya existía un consenso consolidado con sus aliados en el Senado, Claudia Sheinbaum no lo negó y remitió a la prensa a lo que ya circulaba públicamente.

“Si, ya salió una publicación”, afirmó Claudia Sheinbaum escuetamente, confirmando de facto el acuerdo político.

En un comunicado, las senadoras y senadores de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, subrayaron que el “Plan B” electoral no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados.

“Reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, señalaron.

Con este respaldo legislativo asegurado, la iniciativa podría ser enviada al Congreso el lunes o martes, según lo que resuelvan en coordinación la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.

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FGR