¿Por qué es puente el 16 de marzo?

Este lunes 16 de marzo es considerado como día de puente en el país, debido a que es un día de descanso que ocurre después del sábado y domingo, que son días en los que regularmente las personas no asisten a trabajar y los estudiantes no tienen clases.

Los días en los que las actividades académicas y laborales están suspendidos de manera oficial se conocen como días de asueto o días feriados, y estos están establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Los puentes ocurren cuando los días de asueto se encuentran establecidos en viernes o lunes, por lo que este lunes 16 de marzo es considerado como puente, ya que se tienen tres días libres que pueden ser utilizados para actividades recreativas o para descansar.

Días feriados 2026 ı Foto: Especial

¿Qué se celebra el 16 de marzo?

El 16 de marzo no es un día en el que ocurra alguna festividad; sin embargo, este año es un día festivo oficial debido a que se recorre el 21 de marzo, que es el día del natalicio de Benito Juárez.

Benito Juárez fue presidente de México de 1858 a 1872, y durante este periodo proclamó las Leyes de Reforma en Veracruz, defendió la soberanía nacional contra la Intervención Francesa, la constitución de 1857, la igualdad, y la abolición de los títulos nobiliarios.

Estos días de asueto se establecen en fechas en las que se conmemora un hecho histórico en el país o en los que se lleva a cabo alguna celebración, y son días en los que las y los trabajadores tienen derecho a un descanso obligatorio.

Una fotografía de un mural de Diego Rivera que representa a Benito Juárez. ı Foto: Flickr @MyEyeSees

Los demás días de descanso obligatorio establecidos para este 2026 en la LFT son los siguientes:

El viernes primero de mayo

El miércoles 16 de septiembre

El lunes 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El viernes 25 de diciembre

Quienes deban trabajar en alguna de las fechas que está establecida como día feriado en la LFT tienen derecho a que el empleador les pague el triple del salario diario que reciben.

En caso de que las y los trabajadores no reciban el pago correspondiente a los días de asueto, este puede acudir a la Profedet para recibir asesoría en conciliación y representación jurídica de manera gratuita.

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