¿Por qué es puente el 16 de marzo?

Este lunes 16 de marzo es considerado como día de puente en el país, debido a que es un día de descanso que ocurre después del sábado y domingo, que son días en los que regularmente las personas no asisten a trabajar y los estudiantes no tienen clases.
Los días en los que las actividades académicas y laborales están suspendidos de manera oficial se conocen como días de asueto o días feriados, y estos están establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Los puentes ocurren cuando los días de asueto se encuentran establecidos en viernes o lunes, por lo que este lunes 16 de marzo es considerado como puente, ya que se tienen tres días libres que pueden ser utilizados para actividades recreativas o para descansar.
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¿Qué se celebra el 16 de marzo?
El 16 de marzo no es un día en el que ocurra alguna festividad; sin embargo, este año es un día festivo oficial debido a que se recorre el 21 de marzo, que es el día del natalicio de Benito Juárez.
Benito Juárez fue presidente de México de 1858 a 1872, y durante este periodo proclamó las Leyes de Reforma en Veracruz, defendió la soberanía nacional contra la Intervención Francesa, la constitución de 1857, la igualdad, y la abolición de los títulos nobiliarios.
Estos días de asueto se establecen en fechas en las que se conmemora un hecho histórico en el país o en los que se lleva a cabo alguna celebración, y son días en los que las y los trabajadores tienen derecho a un descanso obligatorio.
Los demás días de descanso obligatorio establecidos para este 2026 en la LFT son los siguientes:
- El viernes primero de mayo
- El miércoles 16 de septiembre
- El lunes 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre
- El viernes 25 de diciembre
Quienes deban trabajar en alguna de las fechas que está establecida como día feriado en la LFT tienen derecho a que el empleador les pague el triple del salario diario que reciben.
En caso de que las y los trabajadores no reciban el pago correspondiente a los días de asueto, este puede acudir a la Profedet para recibir asesoría en conciliación y representación jurídica de manera gratuita.
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