Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 17 de marzo

Este lunes Capufe emitió un comunicado en el que señalan que se llevarán a cabo trabajos de mejora en la Autopista México-Puebla, por lo que se registrarán afectaciones en la circulación de esta.

De acuerdo con el comunicado de Caminos y Puentes Federales (Capufe), a partir de este martes 17 de marzo y hasta el jueves 30 de abril se realizarán trabajos de mejora en del kilómetro 17 al 22 en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla.

Asimismo, precisaron que los trabajos de mejora estará a cargo del Sistema de Transporte Masivo Teleférico del Estado de México (SITRAMYTE), y que dichos trabajos provocarán desvíos parciales en los carriles centrales de ambos sentidos.

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Estos trabajos se realizarán de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y de 22:00 a 05:00 horas, por lo que se recomienda a las personas que transitan en dichos kilómetros tomar precauciones.

Autopista México-Puebla ı Foto: Captura de pantalla

Se recomienda a los conductores anticipar sus tiempos de traslado para evitar retrasos y afectaciones en sus rutas, así como reducir la velocidad al momento de aproximarse a la zona en la que se harán los trabajos de mejora.

En ese sentido, también se recomienda tomar vías alternas en caso de ser necesario, y agradecieron la comprensión “ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.”

Señalaron que estas mejoras en la infraestructura son indispensables para que se pueda garantizar una mayor fluidez y seguridad en la Autopista México-Puebla, y se recordó el número de atención de Capufe, que es 074.

Comunicado Capufe ı Foto: X: @CAPUFE

Además de esto, en otro comunicado se apuntó que SITRAMYTE realizará el montaje de una estructura metálica a la altura del kilómetro 20 de la Autopista México-Puebla, como parte de las obras del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Se precisó que las labores iniciarán el 17 de marzo a partir de las 21:00 horas, y concluirán a las 05:30 horas del miércoles 18 de marzo.

En ese sentido, se apuntó que se realizará un cierre temporal en en ambos sentidos de los carriles centrales desde las 00:00 a las 01:00 horas del miércoles 18 de marzo.

Comunicado Capufe ı Foto: X: @CAPUFE

Con el Trolebús Chalco-Santa Martha se beneficia a la población de Valle de Chalco Solidaridad, Chalco de Diaz Covarrubias, La Paz, y la alcaldía Iztapalapa, ya que se brinda una conexión multimodal en la zona oriente con una ruta exclusiva en autopista que reduce los tiempos de traslado.

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