Clima HOY: Estos son los estados con bajas temperaturas y lluvias este 18 de marzo

Para este miércoles el frente frío npumero 41 se extenderá sobte la península de Yucatán y el sureste del país, y este entrará en interacción con una vaguada polar sobre el golfo de México y con la corriente en chorro subtropical.

Esto originará llucias intensas y puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y muy fuertes en Yucatán; mientras que se espera un ambiente fresco por la mañana y noche en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN) para este miércoles se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro y sur de México.

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Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días ı Foto: SMN Conagua

Estados con posibilidad de bajas temperaturas para el 18 de marzo

Se espera que en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca las temperaturas mínimas sean de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del miércoles.

En las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Querétaro las emperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del miércoles.

Recoendaciones ante temperaturas bajas ı Foto: Especial

Estados con posibilidad de Lluvia para el 18 de marzo

En el sur de Tabasco y el norte de Chiapas se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros.

En el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, suroeste de Campeche y el norte y oriente Quintana Roo se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros

En Yucatán las lluvias serán fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

En Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

En Guanajuato, Querétaro y Michoacán se esperan intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros.

En Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

En cuanto a la posible caída de nieve o aguanieve, esta se podría registrar en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 18 de marzo ı Foto: SMN Conagua

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