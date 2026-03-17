Pensión Personas con Discapacidad 2026: ¿Cuándo inicia el registro?

Las personas que quieran ser beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad podrán inscribirse a este programa de nueva cuenta antes de que termine marzo.

Este 16 de marzo se publicó toda la información relacionada con el registro correspondiente para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, incluyendo las fechas y los requisitos.

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad brinda un apoyo económico bimestral de 3 mil 300 pesos que se entregan por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Registro de la Pensión para Personas con Discapacidad ı Foto: Especial

Fecha registro de la Pensión para Personas con Discapacidad 2026

Este 2026 el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se realizará desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 del marzo del 2026.

Las personas que quieran realizar su registro deben acudir al Módulo del Bienestar más cercano a su lugar de residencia en un horario de 10:00 horas hasta 16:00 horas, y pueden consultar la ubicación de este módulo en la página web gob.mx/bienestar

Este programa está dirigido a las personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad, exceptuando a ocho estados en los que únicamente se brinda a personas de 0 a 29 años de edad que son los siguientes:

Aguascalientes Coahuila Chihuahua Durango Guanajuato Jalisco Nuevo León Querétaro

Registro de la Pensión para Personas con Discapacidad ı Foto: Redes Sociales

El registro debe realizarse conforme la primera letra del primer apellido en las siguientes fechas establecidas en el calendario:

Lunes 23 de marzo: A, B, C.

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H.

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M.

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: Todas las letras

Requisitos de la Pensión para Personas con Discapacidad 2026

Los requisitos necesarios para poder realizar el registro para la la Pensión para Personas con Discapacidad 2026:

Identificación oficial vigente : Puede ser INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad

Certificado o constancia médica de discapacidad permanente emitido por una institución pública de salud

Teléfono de contacto, puede ser celular o de casa

Calendario de registro de la Pensión para Personas con Discapacidad ı Foto: Redes Sociales

En caso de que la persona solicitante no puede acudir personalmente, esta tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación a realizar el registro.

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