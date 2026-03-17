Resultados del Tris de hoy 17 de marzo del 2026. Ve aquí los números ganadores

La Lotería Nacional ya comenzó a publicar los resultados del sorteo Tris de hoy 17 de marzo del 2026. Conoce si tienes la combinación ganadora.
Los resultados de este sorteo se dan a conocer a lo largo del día y en diferentes horarios de este martes.
Resultados del sorteo Tris de hoy 17 de marzo del 2026
En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Tris de este 17 de marzo del 2026.
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A continuación, te mostramos los resultados del sorteo Tris:
- Tris del Mediodía: Sorteo: 35728 Resultado: PENDIENTE Multiplicador: PENDIENTE
- Tris de las Tres: Sorteo: 35729 Resultado: PENDIENTE Multiplicador: PENDIENTE
- Tris Extra: Sorteo: 35730 Resultado: PENDIENTE Multiplicador: PENDIENTE
- Tris de las Siete: Sorteo: 35731 Resultado: PENDIENTE Multiplicador: PENDIENTE
- Tris Clásico: Sorteo: 35732 Resultado: PENDIENTE Multiplicador: PENDIENTE
Conoce los resultados del Tris de ayer.
Ve los resultados del Chispazo de hoy.
Aquí puedes verificar si tu boleto es ganador.
¿Cuáles son las oportunidades que hay para ganar hoy?
- Tris Mediodía a las 13:00 horas
- Tris de las Tres a las 15:00 horas
- Tris Extra a las 17:00 horas
- Tris de las Siete a las 19:00 horas
- Tris Clásico a las 21:00 horas
¿Cómo jugar este sorteo?
Tris es el sorteo de la Lotería Nacional con el que con sólo 1 peso puedes ganar hasta 50 mil pesos, debido a las modalidades que tiene el evento, como el multiplicador.
Se puede jugar seleccionando 1, 2, 3, 4 o 5 dígitos. Cada dígito de un conjunto diferente con esferas del 0 al 9.
Las urnas del Tris elegirán 5 números al azar, para formar una cifra que podrá hacerte ganar mucho dinero.
Los ganadores se obtienen de las diferentes modalidades, las cuales son conocidas como “Directas”, que a su vez tiene tres alternativas:
- Directa de 3
- Directa de 4
- Directa de 5
Otras de las modalidades son:
- Super Candados
- Super Par
- Par Inicial
- Par Final
- Combos
Para conocer todo sobre las modalidades de juego y cómo comprar tu boleto, puedes visitar la página web de la Lotería Nacional.
Cabe señalar que existen distintas aplicaciones de teléfonos inteligentes en las que puedes realizar la reserva de boletos para este sorteo, lo importante es verificar qué tipo de plataformas están validadas por la Lotería Nacional para evitar caer en una estafa.
El boleto es muy importante, debido a que es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que se debe mantener en un lugar seguro.
¿Cómo cobrar un premio?
Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.
También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.
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