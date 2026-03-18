Cuauhtémoc Cárdenas encabezará Comisión Consultiva del Petróleo, nuevo órgano de Pemex

El ingeniero y fundador del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas fue designado al frente de la Comisión Consultiva del Petróleo, un nuevo órgano al interior de Pemex que se encargará de orientar la política respecto al aprovechamiento de hidrocarburos.

Al encabezar el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al tres veces excandidato presidencial por haber aceptado este órgano, con lo que abonará a “tomar decisiones sobre la visión energética de México y Pemex”.

En su mensaje, el director de la empresa estatal Víctor Rodríguez Padilla, expuso que este órgano se encargará de orientar para la toma de decisiones relacionadas con Petróleos Mexicanos.

“Orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex”, dijo.

Mencionó que se le otorgó el cargo a Cuauhtémoc Cárdenas en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y “profundo nacionalismo”.

“A 88 años de aquel compromiso nacionalista que orienta la transformación por la una patria soberana, independiente y justa, rendimos homenaje a Lázaro Cárdenas del Río a su legado y a su mensaje: soberanía hoy, soberanía ayer, soberanía siempre”, expresó.

También destacó que el rescate del petróleo iniciado el siglo pasado implicó innumerables litigios, enfrentar presiones “colosales” externas y embates desbordantes contra el gobierno.

“Las fuerzas de derecha atacaron a la empresa pública, la educación laica, la reforma agraria, la contratación colectiva, la política social y la intervención del estado en la economía. Tales ataques exigieron la defensa activa de la soberanía. Qué orgullo saber que la voluntad del pueblo fue inquebrantable y que México salió adelante”, dijo.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, expuso que actualmente Pemex atraviesa por un proceso de recuperación y fortalecimiento, que han derivado en resultados que, aseguró, “demuestran que la apuesta por la soberanía nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido acertada”, dijo.

Señaló que antes de la llegada de los gobiernos de la 4T, la exploración y producción de petróleo cayó 55 por ciento, mientras que la perforación de pozos se redujo 87 por ciento; la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61 y 51 por ciento, a lo cual se sumó un endeudamiento de 130 por ciento en sólo una década.

Aseguró que este contexto logró revertirse con las reformas constitucionales y a leyes secundarias que emprendió la Presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada a la Presidencia.

“Fue posible consolidar los esfuerzos iniciados en la administración pasada y avanzar a un nuevo modelo energético. La reforma constitucional restituyó a las empresas del Estado su carácter y su vocación pública. CFE y Pemex vieron a ser las empresas públicas de todas y todos los mexicanos del pueblo de México”, dijo.

Derivado de esto, destacó que se logró la recuperación de la capacidad de refinación, al crecer en cien por ciento respecto a 2018, llegando a procesamiento promedio en 2025 de 1.2 millones de barriles al día.

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FGR