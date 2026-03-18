Evalúa reenviar plan A la próxima Legislatura

TRAS INSISTIR en exponer que únicamente Morena respaldó su propuesta de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de enviar nuevamente su iniciativa al Congreso, bajo la consideración de cómo queden conformadas las bancadas en la próxima Legislatura.

La mandataria señaló que el plan B tuvo que salir luego de que la Cámara de Diputados rechazó el proyecto porque no se alcanzaron las dos terceras partes de votos que se requerían, a pesar de que el bloque de la 4T conforma la mayoría calificada; sin embargo, el PT y PVEM se negaron a votar a favor, por no estar de acuerdo en rebajar el presupuesto a partidos y que se cambie la manera en que se elige a las candidaturas plurinominales.

El Tip: En Oaxaca se colocaron mantas con las leyendas “Traidores a la patria” y caras de diputados de la 4T que votaron en contra.

En ese contexto, aseguró que no se desistirá en esta reforma, porque fueron cambios exigidos por la ciudadanía. Ante esto, refirió que podría volver a enviar la reforma, pero dependiendo de cómo quede integrada.

Al preguntarle si se presentaría la siguiente Legislatura, en 2027, respondió: “Puede ser, vamos a ver, pero sí. La gente no está de acuerdo con que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes definan la representación proporcional. No están de acuerdo; hay muchísimas encuestas, la última de Enkoll habla del 80 por ciento. Yo tampoco estoy de acuerdo. De hecho, Morena lo hace por tómbola, desde hace muchos años. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Y la gente tiene que elegir de acuerdo a esa posición”.

Sobre qué panorama fue el que motivó la presentación de esta reforma que endurece la fiscalización a los partidos, comentó que siempre lo ha considerado importante para combatir la incidencia de prácticas delincuenciales.

“Durante mucho tiempo se usaban recursos públicos, porque no sólo es recursos de lavado de dinero o algo así. Porque el lavado de dinero no solamente es de narcotráfico, sino también de recursos públicos; toda la ‘estafa maestra’ fue eso, lavado de dinero para uso en las campañas electorales. Entonces, para tener la certeza de lo que se usa el recurso público que se da a los partidos y, en todo caso, si hay una aportación individual en el marco de las leyes, pues que haya una fiscalización permanente”, declaró.

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FGR