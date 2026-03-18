‘Soy un error en el sistema’: Suplente de Mayer acusa que le retiraron la titularidad

Luis Morales Flores, diputado suplente del legislador morenista Sergio Mayer, acusó que le fue retirada la titularidad de su cargo durante el proceso de registro, al asegurar que originalmente había sido considerado como propietario en la lista plurinominal.

De acuerdo con su testimonio, al momento de formalizar su inscripción le pidieron firmar documentos sin explicarle su contenido, lo que —según dijo— derivó en que fuera registrado como suplente.

“A la mera hora dice ‘fírmanle aquí’, pero ¿por qué?... tú fírmale... pero me habían puesto como suplente y yo había sido propietario”, declaró.

Luis Morales Flores rindió protesta como diputado federal. ı Foto: Cámara de Diputados

El legislador relató que esta situación ocurrió en un espacio cerrado, donde personas presentes le indicaron firmar sin mayores detalles sobre el documento.

Morales Flores sostuvo que el cambio en su estatus se dio sin claridad y resumió su situación con una frase contundente, “soy un error del sistema”, dijo.

El relevo tras regreso de Mayer

El diputado suplente asumió funciones en febrero de 2026, luego de que Sergio Mayer solicitara licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos. Tras la su salida del programa, el legislador titular se reincorporó a su curul, como lo permite la ley.

El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro ı Foto: Cuartoscuro

Morales Flores ya había manifestado inconformidad desde el proceso electoral, al considerar que su perfil debía haberle permitido ocupar una diputación como propietario y no como suplente dentro de la fórmula plurinominal.

Tras el regreso de Mayer, dejó de ejercer funciones legislativas y denunció obstáculos administrativos en la Cámara de Diputados.

Hasta el momento, Morena ni autoridades electorales han emitido una postura pública específica sobre los señalamientos del legislador, quien insiste en que su designación como suplente fue resultado de un proceso irregular.

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MSL