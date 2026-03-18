Turismo mexicano sigue al alza; derrama económica de extranjeros crece 3.9%

La Secretaria de Turismo estuvo este miércoles en Palacio Nacional.

Al cierre de enero de este año, los indicadores turísticos para México continuaron al alza, destacándose el incremento de 3.9 por ciento de derrama económica del turismo internacional.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, expuso que en enero de 2026 se alcanzaron 8.84 millones de visitantes internacionales, lo que se traduce en un crecimiento del diez por ciento respecto al enero del año pasado.

Asimismo, la llegada de turistas registró un aumento de 8.6 por ciento y la derrama económica llegó a los tres mil 477 millones de dólares, superando los tres mil 347 mmd.

Los cruceros también registraron un aumento, pues la llegada de pasajeros pasó de 1.16 millones a 1.28, mientras que la derrama económica de esta actividad subió 12.7 por ciento, al pasar de 99.1 mmd a 111.7 mmd

Los pasajeros en vuelos regulares nacionales también incrementaron 2.2 por ciento, mientras que los internacionales fue 2.5 por ciento más.

Los mercados con mayor incremento fueron China, con 15.7 por ciento; Colombia, 12 por ciento; Canadá, 9.7 por ciento. Mientras que el estadounidense se mantuvo en los mismos números.

En cuanto al turismo cultural, destacó que la visita a museos creció 21 por ciento; a las zonas arqueológicas, más de mil 300 personas respecto al año anterior.

El uso del Tren Maya por parte de extranjeros creció 46.6 por ciento.

Aunque mencionó que el turismo extranjero es relevante, el nacional es el que cobra importancia por representar un apoyo al propio sector mexicano.

En este rubro destacó 8.7 millones de turistas nacionales llegaron a hoteles en el territorio mexicano, significando un aumento de seis por ciento.

Subrayó que este año es el año “histórico” no sólo por el mundial que se recibirá, sino también se consiguió por primera vez ser sede del COngreso Mundial de Turismo deportivo, conseguido durante la Fitur ante la ONU.

Para este evento vendrán 166 países y más de 500 afiliados; se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de septiembre, en el estadio GNP y se espera que posicione a México como potencia de turismo

También se recibirá el Congreso de Turismo Cultural, sobre el que no ofreció más detalles, pero destacó que será la primera vez que se recibirá en el país.

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FGR