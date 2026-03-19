México y EU pactan reforzar cooperación en seguridad

EL TITULAR de la SSPC y el director del FBI, ayer.

En representación del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro en Washington con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Kash Patel, en una reunión que consolidó la coordinación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

“Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, señaló García Harfuch.

El posicionamiento subraya una estrategia conjunta que busca equilibrar la colaboración internacional con la defensa de las decisiones nacionales.

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A partir del intercambio de inteligencia, autoridades mexicanas lograron la captura de diversos objetivos incluidos en la lista de los más buscados por el FBI, además de otros generadores de violencia que operaban en territorio nacional.

El funcionario destacó que el trabajo conjunto continuará como parte de la política de seguridad federal: “Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta”.

La declaración sitúa la cooperación internacional como eje clave en la estrategia de seguridad del Gobierno.

Posterior al encuentro, Kash Patel compareció ante el Senado de su país, donde dimensionó el alcance del tráfico de opioides sintéticos: “Incautamos suficiente fentanilo en 2025 como para matar a 178 millones de estadounidenses”, declaró al informar que “las muertes por sobredosis de opioides del año pasado disminuyeron en 20 puntos”. Y sugirió que ambos países mantienen esfuerzos para contener el fentanilo que se intenta llevar a EU.