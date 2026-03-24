Oposición cierra filas contra el ‘Plan B’: PAN, PRI y MC garantizan voto unánime en el Senado

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) garantizaron este martes que sus respectivas bancadas irán en bloque en contra de la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por Morena, y descartaron cualquier deserción en sus filas durante la votación en el Senado de la República.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, descartó que el oficialismo pueda sumar votos de integrantes de su bancada, para poder avalar la iniciativa, ante la posibilidad de que ésta no cuente con el aval de los seis senadores del Partido del Trabajo (PT).

“Absolutamente. Lo tenemos ya platicado, votado al interior del Grupo Parlamentario. Todo el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado va a votar en contra de este bodrio, de este adefesio de reforma hecha con las patas y que no se hace cargo de los verdaderos problemas de la democracia mexicana”, afirmó en entrevista.

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Anaya señaló que la iniciativa ignora dos problemas centrales: el financiamiento del crimen organizado a partidos políticos y la sobrerrepresentación legislativa de Morena. “El dinero del narco, que Morena quiere seguir recibiendo; y dos, la sobrerrepresentación, que explica por qué sacaron el 54 por ciento de los votos y se quedaron con el control del 72 por ciento de la Cámara”, enumeró.

Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que ningún senador priista faltará a la votación. “No habrá ninguna ausencia, no habrá ninguna justificación. Hoy primero es México y los senadores del PRI estaremos todos presentes para votar en contra de ese Plan B”, declaró en entrevista con medios en el Senado.

Moreno Cárdenas precisó que la bancada ha cancelado cualquier actividad alterna: “Hoy no hay comisiones, no hay giras, no hay representaciones, estaremos todos los días de sesión como debemos de estar.”

El dirigente priista rebautizó la iniciativa como “el plan Venezuela, el plan dictadura, el plan que destruye el régimen democrático”, y la descartó como una propuesta sin sustento real. “Cada día no sólo se ha ido diluyendo, es más una ocurrencia”, sostuvo.

Moreno Cárdenas también reconoció que el Partido del Trabajo ha tomado “una posición firme” al separarse del bloque oficialista en este tema, y advirtió que si esa ruptura se consolida, la oposición tiene capacidad de conformar una mayoría.

“Si se rompe el bloque oficialista, claro que nosotros podemos siempre construir acuerdos y consensos que sean en beneficio de México”, afirmó, y agregó que los números del INE respaldan esa lectura: “En el hipotético caso de que hubiera un bloque opositor total, es decir, conformado por el PRI, PAN, MC, Verde, PT, está claro que las 17 gubernaturas las pierde Morena y pierde la mayoría calificada”.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI ı Foto: Cuartoscuro

De Movimiento Ciudadano, el coordinador parlamentario Clemente Castañeda acusó al oficialismo de presionar a senadores opositores y aseguró que su bancada ha tomado previsiones para evitar ausencias.

“Nosotros no dudamos que el régimen, el oficialismo, va a hacer todo lo posible por intentar presionar a nuestras senadoras, a nuestros senadores”, afirmó.

Castañeda rechazó la iniciativa porque, a su juicio, “quiere meter a la contienda electoral de manera inequitativa a la Presidenta de la República y con ello le haría un daño terrible a la equidad de la contienda electoral.”

El senador también elogió la postura del PT y calificó como “irónico e injusto” que el oficialismo trate a ese partido de “traidores” cuando, en su opinión, defiende la misma causa que MC. Ante preguntas sobre una posible alianza entre ambos partidos, Castañeda la descartó: “No veo yo ahorita condiciones de hacer una alianza electoral con ninguna otra fuerza política nacional”.

El coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda, el pasado 11 de abril, en la tribuna de la Cámara alta. ı Foto: Especial

En el caso del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral de ese partido, dejó en claro que su partido votará a favor, al tiempo que descartó que hayan sido presionados o se les hayan ofrecido canonjías a cambio del voto.

Ante versiones de que el PVEM habría recibido candidaturas, entre ellas San Luis Potosí y Quintana Roo, como condición para sumarse a la mayoría, Escobar y Vega lo rechazó:

“Ninguna. La verdad es que (la presidenta Claudia Sheinbaum) es sumamente respetuosa del análisis que, de manera independiente, hacen los partidos políticos”. Señaló que la negociación de coaliciones para las próximas elecciones aún no ha comenzado formalmente y que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo con Morena y el PT.

Respecto al único voto incierto dentro de la bancada del Verde, del senador Melgar, Escobar y Vega dijo que el legislador “está en el análisis de la iniciativa”, y que en su momento daría a conocer su posición.

En el caso del Partido del Trabajo, su vicecoordinadora, Geovana Bañuelos, rechazó hacer declaraciones en torno a la postura que tendrá su bancada este miércoles en el pleno, respecto a la reforma electoral. Al ser cuestionada al respecto, se limitó a decir: “vamos a dialogar, vamos a dialogar”.

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MSL