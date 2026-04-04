Grupo Interinstitucional recupera 894 toneladas de hidrocarburo en el Golfo de México

Acciones del Grupo Interinstitucional en el litoral del Golfo de México.

El Grupo Interinstitucional, junto con autoridades estatales y municipales, mantiene un operativo conjunto para atender la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México.

En total, se han recuperado 894.2 toneladas de hidrocarburo, tras acciones de limpieza, contención y monitoreo en 48 playas, de las cuales 32 ya no presentan arribazón: siete en Tabasco y 25 en Veracruz. Del total, 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar.

A través de la coordinación de 3 mil 365 elementos de las dependencias que integran el Grupo Interinstitucional, se han realizado recorridos en más de 630 kilómetros de costa, así como operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.

Instalación de barrera para contener el hidrocarburo en el litoral del Golfo de México. ı Foto: Cortesía

Para la recolección de hidrocarburo se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos. Asimismo, para la contención, se instalaron 2 mil metros de barrera, y se encuentran en traslado alrededor de 17 mil metros.

También se mantienen recorridos en otras zonas, como la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, así como inspecciones en embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos para evitar posibles vertimientos.

En Veracruz, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha acudido a distintas localidades para atender a pescadores, entre ellas:

En el municipio de Alvarado

Antón Lizardo, Salinas, Arbolillo, Buen País, Mata de Uva, El Zapote, Las Barrancas y El Jiote.

En la zona de Catemaco

Tatahuicapan, Mecayapan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada.

En Ciudad Cuauhtémoc

Tampico Alto, Pueblo Viejo, Cabo Rojo, El Tular, Las Chacas, Barra de Tampachiche y Campo de Bustos en Ciudad Cuauhtémoc.

También ha tenido presencia en La Laja, municipio de Ozuluama; Nautla, Tecolutla, San Rafael y Vega de Alatorre; Tuxpan y Cazones de Herrera; además de Veracruz, Boca del Río, El Bayo, Mandinga, La Matoza, Úrsulo Galván, Actopan y Palma Sola.

En Tamiahua se visitaron localidades como Agua Dulce, Nuevo Centro, El Coyol, Tantalamos, Palo Blanco, La Puntilla, Barra de Corazones, Zanjita y Majahual.

Elementos de la Marina durante acciones del Grupo Interinstitucional en el litoral del Golfo de México. ı Foto: Cortesía

En el ámbito ambiental, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) acudió a la playa de Peña Hermosa, en Tatahuicapan, donde se constató el retiro de hidrocarburo y sargazo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) con apoyo de habitantes. En Pajapan continúan las labores de limpieza y monitoreo ante posibles nuevos arribos.

El 3 de abril, en Tamaulipas, personal de Profepa realizó recorridos de inspección y reportó playas limpias en distintas zonas de Miramar, litoral sin presencia de contaminantes en el sur y manglar sin afectaciones en Altamira, así como trabajos de limpieza en playa La Pesca. De forma paralela, autoridades municipales mantienen cuadrillas de limpieza en Ciudad Madero y se realizan recorridos en el Santuario Tortuguero Playa de Rancho Nuevo.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llevó a cabo siete recorridos de supervisión en 37.2 kilómetros de litoral en Áreas Naturales Protegidas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, sin registro de fauna afectada. La actividad turística se desarrolló sin contratiempos en puntos como Ciudad del Carmen, Papantla, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Rancho Playa y Tuxpan.

La ASEA coordina la limpieza de playas y la gestión de residuos derivados, con puntos de acopio, traslado y disposición en municipios costeros, además de operativos de verificación en periodo vacacional de Semana Santa.

Por otra parte, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) coordina la creación del Observatorio Permanente del Golfo de México, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como un esquema de monitoreo que integra infraestructura en campo, tecnología satelital y modelos predictivos. El proyecto articula a instituciones como la UNAM, la UABC, la Universidad Veracruzana, el CICESE, ECOSUR y el Centro GEO, con el objetivo de generar información científica en tiempo real sobre cambio climático, biodiversidad, riesgos ambientales y participación comunitaria.

El Grupo Interinstitucional está conformado por las Secretarías de Marina; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); la Secihti; la ASEA; Pemex; Profepa; la Conapesca, así como autoridades estatales y municipales.

cehr