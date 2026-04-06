Finabien se mantiene como la mejor remesadora, destaca Profeco en Mañanera de CSP

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, resaltó que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor opción para que los mexicanos en el extranjero hagan envíos de dinero a sus familias, vía transferencia.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Iván Escalante comentó que es la remesadora que ofrece el mejor tipo de cambio, ofreciendo 337 pesos más, en contraste a otras remesadoras.

En cuanto a los envíos por efectivo, comentó que la mejor remesadora es Pangea Money Transfer.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto al monitoreo al precio de la gasolina, comentó que el promedio nacional de la última semana fue de 23.26 pesos.

Iván Escalante señaló que a partir de los últimos días se recibió la instrucción de robustecer la vigilancia a este sector, dados los incrementos que se han encontrado en algunos establecimientos.

En el seguimiento a la canasta básica, esta semana se destacó el costo al que se comercializa la sardina, cuyo promedio nacional se encontró en 31.84 pesos; sin embargo, se llegaron a identificar desde los 18.40 hasta los 41 pesos en distintos puntos de la república.

En cuanto al limón, esta semana se ubicó un promedio de 46.81 pesos el kilo; no obstante, comentó que en establecimientos del SuperISSSTE se ofrece en 26 pesos. En contraste, en supermercados rebasa hasta los 57 pesos.

Al presentar la edición de abril de la Revista del Consumidor, expuso que esta vez se dedica el número a los niños, ofreciendo estudios sobre leches saborizadas, escuelas de natación y propuestas de juegos en casa.

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FGR