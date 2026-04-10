Claudia Sheinbaum anuncia viaje a Barcelona el 18 de abril

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Conferencia del Pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia a la cumbre “En Defensa de la Democracia”, que se llevará a cabo la próxima semana en España.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, comentó que apenas este jueves determinó que sí acudirá al encuentro programado para el próximo 18 de abril y al que, además del presidente español, Pedro Sánchez, también se prevé la asistencia de los mandatarios de Brasil, Uruguay y Chile.

Comentó que su asistencia será únicamente el día del encuentro y que regresará a México al día siguiente.

En fotografía de archivo, Claudia Sheinbaum y el presidente de Chile, Gabriel Boric. ı Foto: Especial

“Voy a ir a Barcelona. El dieciocho, la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión”, dijo la presidenta.

Recordó que esta cumbre fue un plan iniciado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, para convocar a una reunión a gobiernos considerados progresistas.

“Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas. Y hasta donde sabemos, van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente, obviamente, Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay“, declaró la presidenta.

“Fui invitada y, pues, ayer tomé la decisión de que sí vamos a ir, es el dieciocho”, concluyó.

Como lo informó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, según medios locales, el segundo encuentro “En defensa de la democracia” abordará temas relacionados con intereses comunes entre los países participantes.

Entre ellos, el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo; la regulación del entorno digital y el combate a la desinformación y la lucha contra las desigualdades como base para una democracia sólida.

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