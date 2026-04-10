Pensión IMSS 2026: ¿Qué trabajadores podrían perder su pago en abril por fallo de la Suprema Corte?

Lista de personas que pueden perder su pago de abril

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha endurecido sus requisitos de fiscalización para asegurar que los recursos lleguen únicamente a quienes cumplen con la ley.

Con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un sistema de cruce de datos en tiempo real con el SAT, el instituto ahora puede detectar inconsistencias de forma automática, provocando la suspensión inmediata de pagos.

¿Quiénes pueden perder su pago de abril?

Según las reglas vigentes y la jurisprudencia de la Corte, existen cuatro grupos de trabajadores en riesgo de no recibir este apoyo.

Simuladores de empleo: Quienes utilizaron “empresas fachada” para reactivar derechos sin una relación laboral real.

Salarios inflados: Trabajadores registrados con sueldos irreales en su último año de cotización solo para elevar el monto de su pensión.

Reincorporación ilegal por invalidez: Pensionados por invalidez que regresaron a laborar en puestos similares a los que causaron su incapacidad sin avisar al IMSS.

Incompatibilidad de regímenes: Personas que cobran dos o más pensiones que, por ley, no pueden coexistir o superan los límites permitidos.

Razones por las que podrías perder tu pensión IMSS abril 2026 ı Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte ha ratificado que la seguridad social es un patrimonio colectivo que debe protegerse del fraude.

La jurisprudencia actual establece que el IMSS tiene la facultad plena de rectificar y revocar aquellas pensiones que hayan sido otorgadas bajo información engañosa.

Asimismo, determina que el derecho a la pensión no es de carácter absoluto si este se obtuvo por una simulación laboral, incluso en casos graves el beneficiario podría ser obligado legalmente a devolver los montos que fueron cobrados de manera indebida.

¿Qué hacer ante una suspensión?

Si se recibe una notificación de baja, la respuesta debe ser técnica y rápida, estas son las acciones que puede tomar.

Recurso de Inconformidad: El afectado tiene un periodo legal para presentar pruebas.

Documentación sólida: Es vital presentar contratos reales y recibos de nómina timbrados ante el SAT.

Asesoría técnica: Debido al respaldo judicial del IMSS, revertir estas bajas es un proceso complejo que requiere una defensa impecable.

La recomendación para 2026 es evitar esquemas de “recuperación de semanas” de dudosa procedencia y mantener el expediente laboral en orden.

La sostenibilidad del sistema hoy depende de una vigilancia estricta que no admite errores.