Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Quiénes cobran HOY 14 de abril?

Las y los estudiantes de educación superior pueden contar con el apoyo económico de la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra de Educación Superior para cubrir los gastos correspondientes al traslado hacia sus escuelas.

En un inicio la Beca Gertrudis Bocanegra únicamente estaba dirigida a las y los estudiantes de Michoacán de hasta 29 años de edad cumplidos que estuvieran inscritos en instituciones de educación superior pública.

Sin embargo, a partir de este 2026 se realizó una ampliación en su cobertura, y la inscripción estuvo abierta del 23 al 27 de marzo de este año para quienes no forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Beca Gertrudis Bocanegra ı Foto: Captura de pantalla

Pagos de la Beca Gertrudis Bocanegra

Esta beca brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos que se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestas de las y los beneficiarios que ya cuentan con una.

Para este mes de abril, las y los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra contarán con un depósito doble, que será el correspondiente al bimestre enero-febrero y marzo-abril.

De acuerdo con el coordinador nacional de las Becas para el Bienestar, Julio León, esto se debe a que se contempló la carga matricular de los subsistemas educativos antes de dispersas los pagos del apoyo económico.

Beca Benito Juárez 2026 ı Foto: Redes Sociales

El calendario de pagos de los 3 mil 800 pesos correspondientes a la Beca Gertrudis Bocanegra indica que este martes 14 de abril las y los estudiantes con la letra C como primera letra de su primer apellido recibirán su depósito.

Las demás fechas de pago de este apoyo del Bienestar son las siguientes:

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, y Z

Quienes reciban este apoyo económico no requieren asistir al Banco del Bienestar a retirar el dinero, ya que este se encuentra guardado y seguro en sus cuentas y puede ser retirado directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, o en los de otros bancos con el pago de una comisión.

Calendario de pagos de las Becas del Bienestar ı Foto: Redes Sociales

Además, las tarjetas del Banco del Bienestar pueden utilizarse para realizar el pago de algunos servicios, así como para realizar compras en los establecimientos que cuenten con una terminal bancaria para los cobros.

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