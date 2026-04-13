Beca Rita Cetina para útiles y uniformes: Fecha en que se hará el pago

La Beca de Educación Básica Rita Cetina para útiles y uniformes escolares está dirigida a estudiantes que se encuentren inscritos en la modalidad escolarizada de eduucación primaria de escuelas públicas del país.

Este apoyo consta de un único pago de 2 mil 500 pesos que se depositan anualmente a cada estudiante que haya resultado beneficiario, y para recibirla se requiere realizar un registro previo.

Este 2026 el registro estuvo disponible hasta el 19 de marzo, por lo que el apoyo para los estudiantes que no contaban previamente con el apoyo estuvo disponible mediante la página oficial.

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Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

Fecha de pago de la Beca Rita Cetina

Debido a que el registro se realizó durante marzo, la distribución de las tarjetas por las que recibirán el apoyo económico comenzará a realizarse a partir del 18 de mayo, y continuará hasta el 31 de julio del 2026.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León precisó que las madres, padres y tutores deberán acudir a la entrega de la tarjeta con sus documentos correspondientes.

Para poder recibir su tarjeta, se deben presentar los siguientes documentos del padre, madre o tutor:

Identificación oficial en original y copia.

CURP en copia.

Acta de nacimiento en copia.

Comprobante de domicilio en copia, no mayor a 6 meses de antigüedad.

En cuanto a los documentos del estudiante, se debe presentar la CURP en copia y Acta de nacimiento en copia para poder recibir la tarjeta en la que se realizará el depósito del apoyo económico.

Debido a que la dispersión de tarjetas se realizará en los próximos meses, las fechas para la dispersión de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares aún no se han dado a conocer.

💳💰 Los Programas para el Bienestar se depositan únicamente por medio de la tarjeta del @bbienestarmx.



👀 Cuida tus datos y no aceptes intermediarios.



Infórmate en nuestra página oficial: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/uBFdXs0IRw — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 12, 2026

Registro de la Beca Rita Cetina

Las y los aspirantes para la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares pudieron realizar su registro utilizando su cuenta Llave MX en la plataforma oficial, en donde se debe proporcionar la información adecuada.

Para realizar el registro se debe realizar el siguiente proceso:

Entrar a becaritacetina.gob.mx y dar clic en “Iniciar sesión con Llave MX”

Elegir y sube una identificación oficial

Escribir los datos del domicilio, y subir un comprobante de domicilio

Leer y aceptar el aviso de privacidad, dar clic en “Guardar registro”

Dar clic en “Registrar un estudiante”, y escribe la CURP de la hija o hijo

Dar clic en “Validar CURP”; y en caso de que la CURP es correcta, los datos se llenan solos

Introducir la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, y dar clic en “Buscar CCT”

Si la escuela aparece en la lista, escribir el Nivel escolar, Turno, Grado, Parentesco con la o el estudiante

Leer y aceptar el manifiesto, dar clic en “Guardar y continuar”

Revisar que los datos estén bien y dar clic en “Aceptar”

En caso de que se requiera registrar a otro estudiante, se debe dar clic en “Volver al inicio”; y en caso de que ya se haya concluido con el proceso, se debe descargar el comprobante de registro.

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