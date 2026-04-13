Funcionario que quiera candidatearse, debe dejar cargo, pide Sheinbaum

Aquel funcionario o funcionaria que aspire a contender por algún cargo de elección popular deberá dejar el cargo que ocupe, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina compartió a haber advertido tal condición a los servidores públicos, para que se separen de sus funciones públicas antes de contender no sólo como candidatos definitivos de algún partido, sino desde el momento en el que elijan participar en los procesos internos por medio de los que cada instituto político designa a sus abanderados.

“Ya se los dije a todos los servidores públicos, quien quiera quien trabaje en el gobierno de México y en cualquier gobierno y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno. No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato, querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación. Tienen que dejar el gobierno y en todo caso pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca. Entonces eso es muy importante”, enfatizó.

Próximo proceso electoral será en 2027 ı Foto: Cuartoscuro.

En caso del Gabinete Federal, pidió que aquél que desee contender en los siguientes comicios deberá dejar el cargo y avisar con tiempo.

Sheinbaum Pardo dijo desconocer si en Morena habrá un cambio en su titularidad, la cual es actualmente ocupada por Luisa María Alcalde.

No obstante, externó un reconocimiento de lo hecho por Alcalde Luján al frente del partido.

“Y además hace mucho, yo reconozco mucho el trabajo de Luisa María. Ellos son la generación, la nueva generación. No sé cuántos años tenga Luisa, pero es una mujer extraordinaria, la verdad, es muy trabajadora, viene en movimiento, es una joven que hizo su momento en morena”, dijo.

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LMCT