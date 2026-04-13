Gobernador de Sinaloa confía en hallar con vida a cuarto minero en El Rosario: ‘no hay que perder la fe’

En la fotografía, el rescate del minero Francisco Zapata de la mina Santa Fe, el 8 de abril de 2026.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que se podría encontrar con vida al cuarto trabajador atrapado en la mina de Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, debido a que se cree que en la zona donde permanece desde hace 19 días hay presencia de oxígeno.

En entrevista a su salida de una reunión en Palacio Nacional, el mandatario estatal comentó que también se deben considerar los insumos que el minero llevaba consigo al momento del derrumbe, ocurrido el pasado 25 de marzo.

“No hay que perder nunca la fe, porque todavía no sabes qué proveeduría llevaba él, qué tanta agua llevaba él, etcétera. Pero lo que sí nos queda claro es que hay oxígeno”, sostuvo.

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▶ #Video | 🗣️ "Aún hay fe", aseguró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), sobre la esperanza de encontrar con vida al cuarto minero que quedó atrapado dos semanas atrás en la mina Santa Fe. ⛏️



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Rocha Moya explicó que, por ahora, los trabajos se concentran en las bases de la vía que se consideró desde el inicio del desplome. Esto, debido a que el minero que permanece desaparecido es un supervisor.

“Iba en un racer, entonces están buscando en los lugares por donde lo vieron por último, y en razón de eso vas abriendo los túneles de la mina con procedimientos diversos . Sacando agua, se metió una bomba eléctrica que desaguó, que fue lo posible para sacar al último, al que salió, [Francisco] Zapata [Nájera]”, dijo.

De esta forma, se ha estimado el número de horas necesarias para realizar las labores y alcanzar ese punto, considerando los obstáculos que deben sortear.

“Se está usando máquina pesada para quitar lo que se llaman tapones, es decir, hay lugares en donde hay lodo, lo que quedó se solidificó y tapó. Entonces hay que quitarlo con maquinaria pesada”, declaró.

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cehr