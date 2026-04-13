Kenia López Rabadán advierte posible filtración de exámenes a aspirantes a consejerías del INE

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa el 13 de abril de 2026.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su preocupación ante una posible filtración de los exámenes aplicados a los aspirantes a ocupar las tres consejerías vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto, luego de que generara dudas el resultado que obtuvieron dos candidatos en particular, al haber obtenido 99 aciertos de un total de 100 posibles: Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, quien no cuenta con experiencia electoral, y Bernardo Valle Monroy, exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“Yo espero, por el bien de este país, que no se hayan filtrado los exámenes”, declaró, Kenia López Rabadán, al ser cuestionada al respecto.

La legisladora panista consideró que sería devastador para la democracia cualquier acto de ese tipo. “Yo no podría entender nunca que alguien fuera capaz de filtrar un examen para beneficiar ideológicamente a una persona. Me rehúso a creerlo y sería brutal en términos institucionales y democráticos”, subrayó.

Por lo anterior, hizo votos para que el proceso concluya con los mejores perfiles posibles para integrar al árbitro electoral, incluso en el escenario de una tómbola.

“Yo espero que podamos encontrar a las mejores, a los mejores, para representar a los ciudadanos en el Consejo General del INE y que incluso si llegáramos a la tómbola (...) esas personas sean las mejores, los mejores”, afirmó.

López Rabadán cerró con un llamado a la legitimidad: “La fortaleza de número, la fortaleza de acompañamiento ideológico siempre será mejor a llegar cuestionado o con los votos suficientes”.

Avanzan 100 aspirantes a fase de entrevistas

En tanto, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer la lista de 100 aspirantes que avanzan a la fase de entrevistas para ocupar tres vacantes en el Consejo General del INE, entre los que destacan perfiles identificados como cercanos a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quienes además obtuvieron las mejores calificaciones en la primera etapa del proceso.

Dentro del listado sobresalen Arturo Manuel Chávez López, así como Bernardo Valle Monroy, quien en 2021 presidió el IECM.

También Jesús Octavio García González, quien fue proveedor del INE y luego fue nombrado director de Administración del órgano electoral, está entre los seleccionados. Así como Juan Manuel Vázquez Barajas, director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y Roberto Carlos Félix López, director ejecutivo de Organización Electoral.

Algunos de los cercanos a Taddei Zavala que quedaron fuera, son Flavio Cienfuegos Valencia, quien fue jefe de Oficina de la consejera presidenta del INE, y Jesús Ancira Jiménez, director de asuntos laborales.

El Comité Técnico de Evaluación entrevistará a las 50 mujeres y los 50 hombres incluidos en los listados entre los días 14 y 16 de abril.

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cehr